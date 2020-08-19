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Apple Watch 測出醫院遺漏的心臟問題！　患者致信庫克肯定蘋果貢獻

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▲Apple Watch。（圖／取自PhoneArena）

▲Apple Watch。（圖／取自PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple Watch 的心率監測功能一直備受用戶好評，更有不少用戶透過 Apple Watch 及時察覺心臟出現健康問題。近日外國就有一名用戶透過 E-mail，向庫克分享自己透過 Apple Watch 發現心房顫動的心臟疾病，庫克也回信感謝他對於蘋果的肯定。

該名網友信中表示，多虧了 Apple Watch 的心電圖（ECG）功能，成功檢查到自己出現心房顫動（AFib）的心臟疾病，而當地醫院卻沒有檢查到這個健康問題。他在信中表示，自己曾於上個月到該間醫院進行一系列的健康檢查，卻沒有發現該疾病的存在。

▲Apple Watch。（圖／取自PhoneArena）

事實上，這不是 Apple Watch 檢測出醫院診療遺漏的唯一個案了，德國的一名80歲婦女，其 Apple Watch 同樣也檢測到醫院ECG（心電圖）遺漏的心臟疾病。

庫克先前就曾表示，他認為蘋果對人類的最大貢獻其實與健康產業有關，「如果你問我蘋果對人類最大的貢獻是什麼，它將在醫療保健領域。」。

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