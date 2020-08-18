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蘋果宣布延長 AppleCare 期限至一年！　產品欲保固須先至門市檢查

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲欲購買 AppleCare 的客戶須至蘋果門市檢查設備。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果周一宣布，延長客戶購買AppleCare+ 的保固時間，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和其他硬體產品。據彭博報導，蘋果表示消費者目前在購買蘋果產品後的60天加購保固支援方案，在美國和加拿大，購買保固最多可增加到一年。

過去蘋果在客戶購買之日起給予60天的保固時間，若添購 AppleCare ，保固期則從60天擴展到一年；然而，蘋果表示，此優惠適用於完全購買 AppleCare+ 或使用 Apple Card 分期付款的客戶，透過其他付款方式的客戶人沒有這項優惠。

欲添購 AppleCare的用戶，iPhone 或其他硬體產品仍需要保持正常使用狀態，且沒有損壞。iPhone 的 AppleCare+ 每24個月最多可包含兩次意外損害、失竊的賠償。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，疫情遏制了人們對 AppleCare 的需求，用戶現在需要由蘋果門市員工對設備進行檢查，以確保設備沒有損壞後，才能購買該計劃。用戶也可在蘋果官網上了解有關 AppleCare+ 的更多資訊。

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