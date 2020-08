手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

▲外媒稍早曝光疑似來自手機殼廠的iPhone 12模型機照片。(圖/路透社)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果iPhone 12(暫稱)系列最快有機會於下周亮相,稍早網路上又曝光一組疑似來自手機殼廠商的模型圖,包含4機款3種尺寸,其中一張顯示5.4吋iPhone 12與iPhone 4的側面對比圖,iPhone 12的厚度明顯較iPhone 4「薄」了不少。

根據此前傳聞,iPhone 12全系列將有4機款,分為5.4吋、6.1吋及6.7吋3種螢幕大小,其中5.4吋、6.1吋將為入門機款,「Pro」系列則有6.1吋及6.7吋兩種尺寸。隨著蘋果傳統的發表會時序漸近,自「手機殼廠」洩漏的新機外觀訊息也陸續流出,科技新聞網站《9to5Mac》稍早貼出一系列iPhone 12模型機照,並比對新機與iPhone 4的外型設計。

