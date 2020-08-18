手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

▲外媒稍早曝光疑似來自手機殼廠的iPhone 12模型機照片。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果iPhone 12（暫稱）系列最快有機會於下周亮相，稍早網路上又曝光一組疑似來自手機殼廠商的模型圖，包含4機款3種尺寸，其中一張顯示5.4吋iPhone 12與iPhone 4的側面對比圖，iPhone 12的厚度明顯較iPhone 4「薄」了不少。

根據此前傳聞，iPhone 12全系列將有4機款，分為5.4吋、6.1吋及6.7吋3種螢幕大小，其中5.4吋、6.1吋將為入門機款，「Pro」系列則有6.1吋及6.7吋兩種尺寸。隨著蘋果傳統的發表會時序漸近，自「手機殼廠」洩漏的新機外觀訊息也陸續流出，科技新聞網站《9to5Mac》稍早貼出一系列iPhone 12模型機照，並比對新機與iPhone 4的外型設計。

New iPhone 12 dummy images offer close-up look at iPhone 4-like design, more https://t.co/3YVmZwHzbx by @ChanceHMiller — 9to5Mac.com (@9to5mac) August 17, 2020

據報導，照片來自以色列臉書粉絲專頁「HaAppelistim」，疑似由一家名為「Skech」的手機殼製造商提供。圖片中的iPhone 12不意外地有著平坦的邊框，整體設計致敬iPhone 4，而背面的設計則更像iPhone 11系列。

不過《9to5Mac》也指出，圖中顯示的鏡頭數及排列方式可能並非最終實機樣貌，因為該模型機是用於協助廠商製造手機殼，而鏡頭的排列不影響手機殼的設計，因此，此組模型機的外型、實體按鍵、底部充電孔及麥克風、喇叭的位置及大小應該都與實機相同，而鏡頭模組則不具參考價值。