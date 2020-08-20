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中國軍力急速增強　日防相擬在關島與美國防長研商對策

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文／中央社記者楊明珠東京20日專電

美國與日本政府正在磋商，安排日本防衛大臣河野太郎與美國防長艾斯培本月下旬在關島舉行會談。會談中可能針對中國在東海、南海行動趨於活絡、中國軍力急速增強問題進行討論。

▲▼日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

日本放送協會（NHK）報導，美日兩國政府正在磋商，安排河野本月29日與艾斯培（Mark Esper）在美國關島舉行會談。

由於全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本閣員出訪外國也受到影響。河野上次出訪海外是今年2月，出席在德國舉行的國際會議。

河野與艾斯培如果舉行會談，預料將討論到新冠肺炎疫情蔓延全球之際，中國在東海、南海的行動趨於活絡、軍力持續急速加強一事。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。

此外，預料兩人也將就日本6月決定放棄部署陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore），如何因應北韓彈道飛彈的問題，進行意見交換。

河野計劃搭乘自衛隊飛機前往關島，在美國空軍的基地內與艾斯培舉行會談。

日本政府為了徹底做好防疫，規定從海外返國的日本人要進行為期2週的居家隔離措施，但目前考慮河野不需接受這項措施。

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