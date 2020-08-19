　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

又飛抵廣東近空偵查！美軍機E-8C待2小時半就離開　「行動略顯倉促」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲E-8C 「聯合星」（Joint Stars）偵察機。（圖／USAF）

▲E-8C 「聯合星」（Joint Stars）偵察機。（圖／USAF）

記者邱茀濱／綜合報導

中美關係全面緊張，美空軍近期還多次抵中國沿海偵查，今（19）日一早美軍一架E-8C「聯合星」再次前往廣東方向偵查，僅在南海空域待2個半小時就離開，「南海戰略態勢感知」計畫平台發文稱，美方這次行動略顯倉促。

「南海戰略態勢感知」19日在微博發文表示，上午8點06分左右，美空軍1架E-8C「聯合星」戰場監視與指揮機進入南海，上午10點37分就離開。文章點出，E-8C一般在南海空域的偵查時間都有5至6個小時，這次僅待2個半小時，「與之前的行動相比略顯倉促」。

▲▼美國空軍E-8C「聯合星」19日上午進入南海空域偵查。（圖／翻攝微博）

▲美國空軍E-8C「聯合星」19日上午進入南海空域偵查。（圖／翻攝微博，下同）

事實上，美國空軍E-8C「聯合星」8月5日晚間9時許駛向廣東，從台灣南方巴士海峽出發，當時距離大陸領海只有59.27海里，相當於109.76公里。

「南海戰略態勢感知計畫」在微博說，E-8C距離中國領海基線不足60海里，真實距離可能更近，這是近期首次在夜間發現E-8C前往廣東近空偵察。

該平台指出，7月已累計有7架次E-8C前往廣東，美軍頻繁出動戰略級偵察機對中國實施抵近偵察，實際上是在升級戰場建設和進行實質的電子對抗。該平台由北京大學海洋研究院成立，頻頻發布美國軍機、軍艦動向引發關注。

▲▼美國空軍E-8C「聯合星」19日上午進入南海空域偵查。（圖／翻攝微博）

►百萬網友大推、回購率超高

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
住高雄公寓！2F水電工「自修馬達」向10戶請款　他一問傻眼：
金剛認愛小嫻後首曬「男友視角照」！被問戀情「大方回應」超閃
快訊／林書豪「台灣護照」曝光！　7/30就拿到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

又飛抵廣東近空偵查！美軍機E-8C待2小時半就離開　「行動略顯倉促」

衛星首次捕捉共軍潛艦出入「亞龍灣基地隱密洞庫」　前海軍艦長：正開闢第2個港口

相撞墜毀？　美「死神」無人機驚傳敘利亞遭人擊落

美神盾驅逐艦通過台灣海峽　解放軍：海空兵力全程跟蹤監視！

美承認台灣是獨立國？　黃智賢：台灣最後的下場「就這樣」

美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台灣東部！　巡視地面移動戰力

影／兩棲突擊車下水測試　加速冒黑煙30秒沉沒長江　央視：當時技術尚未成熟

央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」

他曝美軍雙航母「戰機滿載」部署南海　劉寶傑驚呼：完全準作戰態勢

影／一旦武統「首戰即終戰」！央視：明天在台灣島上空演習沒有不可能

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

又飛抵廣東近空偵查！美軍機E-8C待2小時半就離開　「行動略顯倉促」

衛星首次捕捉共軍潛艦出入「亞龍灣基地隱密洞庫」　前海軍艦長：正開闢第2個港口

相撞墜毀？　美「死神」無人機驚傳敘利亞遭人擊落

美神盾驅逐艦通過台灣海峽　解放軍：海空兵力全程跟蹤監視！

美承認台灣是獨立國？　黃智賢：台灣最後的下場「就這樣」

美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台灣東部！　巡視地面移動戰力

影／兩棲突擊車下水測試　加速冒黑煙30秒沉沒長江　央視：當時技術尚未成熟

央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」

他曝美軍雙航母「戰機滿載」部署南海　劉寶傑驚呼：完全準作戰態勢

影／一旦武統「首戰即終戰」！央視：明天在台灣島上空演習沒有不可能

鍾小平證實：林書豪已取得台灣護照　「入籍是他的多年心願」

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷　嘉義市府回應了

林書豪入籍著眼CBA台港澳身份利多　打中華隊仍為歸化

「雲林良品蔬果」便當、沙拉　上架全家便利商店銷售全國3700家分店

又飛抵廣東近空偵查！美軍機E-8C待2小時半就離開　「行動略顯倉促」

浪漫城市夜景就在腳下　盤點大台北14家「好吃又好拍」景觀餐廳

加番茄是死罪！　娘娘親授「正宗泰式打拋豬」教學…關鍵配料曝光

日職／王柏融上一軍4打數無安打　宋家豪解決王柏融

林書豪要當台灣人！網友敲碗：記得去當兵　相關法條一次看懂

草地上滿滿可愛小鹿、異國風荷蘭風車　台南7大療癒系綠色公園盤點

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

軍武熱門新聞

央視：一旦武統「首戰即終戰」

美軍事挑釁　黃智賢：台灣最後的下場就這樣

美轟炸機飛出詭異航跡　官媒驚了

中美關係炸鍋？未來3個月是關鍵

他曝美軍「戰機滿載」部署南海　劉寶傑：準作戰態勢

F-16V匹敵殲20　陸專家：缺乏常識

解放軍殲-20部署新疆南部　逼近中印爭議領土

4架B-1B東海周遭徘徊　穿越中國防空識別區

中國主動發起戰爭「武統台灣」？

美2架無人機驚傳在敘利亞遭人擊落

美馬斯廷號驅逐艦通過台海　解放軍南京艦尾隨在後！

共軍潛艦出入「亞龍灣基地隱密洞庫」　前海軍艦長：正開闢第2個港口

美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台東部

兩棲突擊車沉沒長江　央視：當時技術尚未成熟

更多熱門

相關新聞

美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台東部

美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台東部

全球軍情動態推特「Callsign: CANUK78」19日發文指出，美國陸軍「阿提米絲」（Artemis）偵察機從沖繩嘉手納空軍基地起飛，並在上午10時左右從台灣東部海域經過，中午返抵基地。

他曝美軍「戰機滿載」部署南海　劉寶傑：準作戰態勢

他曝美軍「戰機滿載」部署南海　劉寶傑：準作戰態勢

中美關係炸鍋？未來3個月是關鍵

中美關係炸鍋？未來3個月是關鍵

解放軍殲-20部署新疆南部　逼近中印爭議領土

解放軍殲-20部署新疆南部　逼近中印爭議領土

4架B-1B東海周遭徘徊　穿越中國防空識別區

4架B-1B東海周遭徘徊　穿越中國防空識別區

關鍵字：

美軍E-8C廣東南海軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

央視：一旦武統「首戰即終戰」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面