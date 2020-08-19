又飛抵廣東近空偵查！美軍機E-8C待2小時半就離開　「行動略顯倉促」

▲E-8C 「聯合星」（Joint Stars）偵察機。（圖／USAF）



記者邱茀濱／綜合報導

中美關係全面緊張，美空軍近期還多次抵中國沿海偵查，今（19）日一早美軍一架E-8C「聯合星」再次前往廣東方向偵查，僅在南海空域待2個半小時就離開，「南海戰略態勢感知」計畫平台發文稱，美方這次行動略顯倉促。

「南海戰略態勢感知」19日在微博發文表示，上午8點06分左右，美空軍1架E-8C「聯合星」戰場監視與指揮機進入南海，上午10點37分就離開。文章點出，E-8C一般在南海空域的偵查時間都有5至6個小時，這次僅待2個半小時，「與之前的行動相比略顯倉促」。

▲美國空軍E-8C「聯合星」19日上午進入南海空域偵查。（圖／翻攝微博，下同）



事實上，美國空軍E-8C「聯合星」8月5日晚間9時許駛向廣東，從台灣南方巴士海峽出發，當時距離大陸領海只有59.27海里，相當於109.76公里。

「南海戰略態勢感知計畫」在微博說，E-8C距離中國領海基線不足60海里，真實距離可能更近，這是近期首次在夜間發現E-8C前往廣東近空偵察。

該平台指出，7月已累計有7架次E-8C前往廣東，美軍頻繁出動戰略級偵察機對中國實施抵近偵察，實際上是在升級戰場建設和進行實質的電子對抗。該平台由北京大學海洋研究院成立，頻頻發布美國軍機、軍艦動向引發關注。

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