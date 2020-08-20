俄專家評論「東風-21D」反艦飛彈：不會給美軍航母留下機會

▲俄羅斯專家認為，東風-21D反艦飛彈，不會給美軍航母留下任何機會。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯軍事專家圖奇科夫（Vladimir tuchkov）在為《軍工信使》刊物所撰文章中稱，如今不僅俄羅斯擁有對付航母的有效武器，一旦爆發衝突，中國的東風-21D（DF-21D）彈道飛彈也幾乎不會給美軍航母留下機會。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，圖奇科夫表示，中國海軍裝備有世界上唯一的反艦彈道飛彈東風-21D，該飛彈重約16-18噸，巨大重量的戰鬥部（重達半噸）能夠對航空母艦造成生命所無法承受的損失，高超音速不會給攔截它留下機會。

圖奇科夫還指出，中國該綜合體的獨特性不僅在於飛彈，還在於目標指示系統。他補充稱，「為跟蹤東風-21D建立起了光電和無線電電子偵察衛星星座。這使得該飛彈不僅可擊毀非移動目標，也可擊毀航母戰鬥群這樣的移動目標。」

圖奇科夫認為，東風-21D的射程長達1500公里，可以確保中國沿海水域的安全，免遭美國航母群的入侵，「飛彈射程為1500公里，美國海軍將軍們多次聲稱，一旦與中國爆發衝突，航母突擊群無法接近這一距離內的中方海岸，相應地艦載機也無法對中國大陸實施打擊。」

▲俄羅斯「鋯石」飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

圖奇科夫認為，當新一代反艦武器出現後，航母突擊群的作用更接近於對羸弱敵人的心理威懾，所以俄羅斯也應把高超音速滑翔飛彈也定位成「航母殺手」，例如「鋯石」高超音速反艦飛彈，測試過程中其速度到了8馬赫音速，戰鬥部重量為300-400公斤，該飛彈完全足夠使一艘航母失去戰鬥力。

▲匕首高超音速飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



專家指出俄羅斯還有一款高超音速反艦飛彈「匕首」Kh-47M2，其載機為米格-31K超音速殲擊截擊機，飛彈最大射速為10-12馬赫，戰鬥部重量500公斤，射程達1500-2000公里。

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