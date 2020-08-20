厄瓜多指控中國「塞129艘漁船」還關衛星定位！　趙立堅回應了

▲厄瓜多海軍在加拉巴哥群島（Galápagos Islands）海域，發現到129艘中國漁船。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中國漁船7、8月以來不斷被厄瓜多海軍發現，200~400艘的漁船塞進加拉巴哥群島（Galápagos Islands）涉及非法捕撈，造成當地海洋生態浩劫，日前厄瓜多海軍又發現149艘中國漁船違反規定，關閉衛星定位，出現在當地海域。對此中國外交部發言人趙立堅回應表示，中厄雙方正在通過雙邊渠道保持友好溝通。

8月19日的外交部記者會上，法新社記者提問表示，厄瓜多防長昨天稱，厄海軍發現149艘在加拉帕戈斯群島附近的中國漁船關閉了衛星定位系統，這違反有關規定，請問有何評論？

趙立堅表示，近期，中厄雙方正在通過雙邊渠道保持友好溝通。今年8月6日，兩國漁業主管部門專門召開了視頻電話會議，達成積極共識，取得良好成效。中國漁業主管部門已經決定自今年9月至11月對加拉帕戈斯群島保護區以西公海海域實施禁漁，為該區域漁業資源保護做出貢獻，受到厄方等有關國家的讚賞。

趙立堅重申，中國作為負責任的漁業大國，高度重視海洋環境和海洋資源保護，對海外作業漁船實施最嚴格的監測管控措施，將繼續要求從事遠洋捕撈的企業嚴格遵守有關法律法規。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日才在推特上發文痛批，「我們支持厄瓜多，並敦促北京停止其非法、未報告和無管制的捕撈活動。」

厄瓜多外交部指出，這裡所指的是對專屬經濟區的保護，以及拯救受到非法和無管制捕撈威脅的許多獨特的魚類物種。

►百萬網友大推、回購率超高