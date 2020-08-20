美國助台灣預警機升級「E-2D先進鷹眼」　李正皓：看得到殲-20隱形戰機

▲李正皓指出，E-2D先進鷹眼可以看到殲-20隱形戰機。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美國對台各項軍售案，過去大多只會注意到戰機、飛彈、軍艦、戰車等火力強大的武器，但是很少人會注意到軍售預警機的項目。但是政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，美國協助台灣的E-2K預警機，升級為「E-2D先進鷹眼」，它的厲害之處，在於可以看到解放軍殲-20隱形戰機。

主持人劉寶傑引言指出，美國最近賣了台灣一個「鷹眼」，但是在台灣沒什麼人注意到，但是那是過去美國不會隨便賣出去的東西。

李正皓表示，沒錯，空軍的對台軍售不是只有F-16V，但是在今年年初的時候，AIT獲得一個15億的空軍標案，內容寫得非常隱諱，要將台灣的「E-2K預警機升級」，很多軍事專家研究，E-2K升級只能升級成E-2D。

李正皓解釋，E-2D叫做「先進鷹眼」，它看得到殲-20隱形戰機，這件事就是專門在破解解放軍的隱形戰機，第二件事情是能夠連接水面上的各式神盾系統軍艦，也就是E-2D看到殲-20，直接連接水面的神盾艦火網打擊。

▲美國願意把台灣的E-2K預警機升級為E-2D，代表把台灣視為第一島鏈的同盟之一。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）

李正皓進一步解釋，E-2D美國自己買一架4億美元，是F-35的4倍，「換句話說一架E-2D可以抵4架F-35」因為E-2D有能力把F-35打下來。

劉寶傑補充，「而且它是美國目前最好的空中指揮作戰平台」。

李正皓說，因為它是空中指揮作戰平台，可以接連接各式神盾艦，如果美國願意賣給台灣，願意把E-2K升級為E-2D，就等於美國把台灣視為第一島鏈的同盟之一，所以以後與美國的合作只會越來越密切。

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