融入敵情、戰術背景！解放軍東部戰區「某海域」跨晝夜訓練...9張照片全曝光

▲解放軍東部戰區跨晝夜訓練。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

台海情勢日漸緊張，日前解放軍東部戰區發言人才透露，多軍種兵力在台海及南北兩端連續組織「實戰化演練」，昨（19）日央廣軍事就揭露東部戰區的最新動態，稱海軍航空兵某旅大強度「跨晝夜訓練」，以提升部隊全天候作戰能力。

央廣軍事19日在微博貼出9張解放軍戰機的照片，並指出「隨著戰機轟鳴聲在『某海域』上空響起，東部戰區海軍航空兵某旅大強度跨晝夜訓練拉開序幕。」

此外，央廣軍事還透露，東部戰區此次的訓練，還融入「敵情」和「戰術背景」，加大訓練難度和強度，在大強度跨晝夜訓練中，進一步提升部隊全天候作戰能力。

事實上，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

張春暉續指，因此近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在「台灣海峽」及「南北兩端」連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力，「部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。」張春暉強調，東部戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對此，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，從這次演練的關鍵詞「多軍種」、「多方向」、「成體系」、「實戰化」可以看出，演練釋放的信息清晰直接，「演練主要針對的是外部勢力近來在台灣問題上採取的挑戰中國底線、損害中國主權和領土完整的舉動，也是對民進黨當局和『台獨』分裂勢力挾洋自重、『以疫謀獨』，配合外部反華勢力表演的嚴正警告。」

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