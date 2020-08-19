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台南玉井真理前輩堂縱火奪7命　兇嫌無悔意　還當庭指控罪魁禍首是他！

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▲台南玉井真理前輩堂7死2重傷縱火案，台南地院開庭審理，涉嫌的曾嫌仍對犯行毫無悔意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南玉井真理前輩堂7死2重傷縱火案，台南地院開庭審理，曾嫌仍對犯行毫無悔意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井區真理佛堂前輩堂遭曾姓男子挾怨縱火，釀7死2重傷慘案，檢方以殺人等罪對曾嫌提起公訴，並向刑庭求處死刑，19日台南地院開庭審理，傳當時前往現場處理的兩名員警出庭作證，而兇嫌曾嫌除對犯行毫無悔意外，竟還當庭指控罪魁禍首是真理佛堂前輩堂張姓負責人之子。

法官問曾嫌，對於檢察官起訴事由有何意見？曾嫌表示他有意見，指控張姓負責人之子如果沒有與他結怨，就不會有這件憾事。法官告知曾嫌今日審理之重點，再問曾嫌有無意見，曾嫌又強調一次案子是他做的，但是罪魁禍首是張姓負責人之子；曾嫌對其奪走7條人命之罪行，毫無任何悔意。

對於案發當天首先到達現場處理的兩名員警，其職務報告與相關紀錄、被告說詞之間有出入，因此19日的審理庭，係針對當天勤務指揮中心接獲的通報內容、現場情況，以及職務報告，法官傳喚當天首先到達現場的玉井分局偵查佐曾俊誠、員警王柏清到庭說明，並釐清相關細節，以查明曾嫌符不符合自首要件。

▲台南玉井真理前輩堂7死2重傷縱火案，台南地院開庭審理，涉嫌的曾嫌仍對犯行毫無悔意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲曾嫌坐在「三埔橋」斜坡，向最先到達的員警表示自己受傷及縱火。

據了解，曾、王2人是該案最先到達的員警，當時2人先前往前輩堂火場，但2人並未下車，而後接獲勤指中心通報稱「三埔橋」有人受傷，2人再開車前往查處，2人當時見到曾嫌坐在地上，曾嫌向警方表示他受傷及他縱火。惟2人對這段過程敘述，與警方勤指中心紀錄、被告之間說法有出入。

法官將王柏清與曾俊誠隔離，前後分別交互詰問，王柏清的證述與相關紀錄有些出入，對於法官較深入的訊問內容，數度答不出話，而後稱「忘記了」。而曾俊誠的證述，則比較清楚完整。

對於兩名員警的證述，曾嫌當庭表示有意見，甚至說要對王柏清提告侵占罪，因扣走他2個打火機；此外，也要對檢察官黃榮加提告。開庭結束，曾嫌還要求法官，下次開庭要關上法庭大門。法官則回應指出，公開審理法庭的門不能關。

檢察官黃榮加表示，21歲曾嫌曾於2017年間居住於前輩堂內，與前輩堂負責人張和平之子因細故發生口角糾紛，曾嫌即離開前輩堂，直至2019年間，曾嫌向張和平表示欲返回前輩堂居住，然因前輩堂已無剩餘之房間可供曾嫌居住，張和平婉拒，曾嫌竟心生怨懟，涉嫌縱火燒燬前輩堂。

據起訴書指出，曾嫌於2019年12月14日凌晨0時22分，搭乘計程車前往台南市東區購買2個5公升加油桶，同日凌晨0時26分，前往台南市南區加油站購買2桶汽油，再搭乘計程車前往前輩堂。同日凌晨1時14分，曾嫌到達將上開2桶5公升汽油，潑灑在前輩堂北棟建物內1樓西側走道，以及通往1樓夾層樓梯附近玄關，以隨身攜帶的衛生紙，點燃潑灑的汽油，見點燃火勢及引發濃煙，隨即逃離現場。

曾嫌縱火後，火勢迅速從前輩堂北棟建物的走道及樓梯處竄燒，居住於前輩堂北棟建物夾層的曾姓兄弟2人，跳窗逃生受傷。謝女、吳女、謝男、陳女、馬女、高男等6人，因走避不及，當場遭濃煙嗆暈及烈焰吞噬，致其等多處燒傷，窒息死亡；而居住於前輩堂北棟建物1樓之陳男，雖經消防人員到送醫搶救，仍因全身及呼吸道灼傷，窒息死亡；總計造成7死2傷，曾嫌涉犯放火燒燬現供人使用之住宅罪、殺人罪、殺人未遂等罪嫌。

檢方認為曾嫌預謀以汽油潑灑並點火，形同無差別方式弒殺，其所為實屬令人髮指，其僅因一時情緒無法平復，即以縱火方式發洩，手段兇殘，行徑冷血，泯滅人性，至今仍無悔意。檢方建請法院在權衡上述各項情節、法益侵害被害人7人死亡之嚴重性及被告犯後之態度等事項，指其所為實已符合公民權利公約第6條第2項前段所指「最嚴重之罪行」，建請處以死刑。

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