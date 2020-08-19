人夫開老婆車「親熱小三」留摩鐵折價券！行車紀錄器全錄下…正宮氣炸手撕老公

▲台南人夫開老婆車出門與小三幽會，車內還留下愛的跡證。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻在車內發現驗孕棒等女性用品，一看行車紀錄器才發現，丈夫竟二度搞婚外情，且小三因發現丈夫另外還有小四，氣得拿出各種偷情事證向她投訴，讓正宮心碎向丈夫求償40萬元精神撫慰金。法院判人夫應賠償正宮30萬元，日前二審判決出爐！

人妻指控，結婚第3年時她發現，丈夫竟與其他女子過從甚密，經過她質問之後，丈夫表示悔過，並保證絕不再犯。沒想到事情過了4年，丈夫竟又與另名女子同遊日月潭，還在她的車上遺留女性球鞋、旅館折價券、驗孕棒等物品，她趕緊查看行車紀錄器，這才發現丈夫與小三竟在車內疑似有親吻、親熱行為。

人妻回憶，小三2019年9月間發現，丈夫還有與其他女子交往，因此心生怨懟，主動聯絡她稱，人夫與多人發生婚外情，也主動提供與人夫相約到摩鐵的對話紀錄，讓她心碎不已，決定告上法院，向丈夫求償40萬元精神撫慰金。

▲人妻查看行車紀錄器發現，丈夫與小三竟在車內疑似有親吻、親熱行為。（圖／達志／示意圖）

人夫坦承有與小三交往，但他表示，「是妻子個性驕縱強硬」，2人婚後不到1年就經常吵架，婚姻關係早已名存實亡，是妻子不願意離婚，且妻子也在起訴狀中稱，數年前就不過問他的感情生活了，跟拋棄配偶權沒兩樣，自然不能再向他求償。退一步而言，夫妻倆感情長期不睦，都是因為妻子的個性以及婚後行為，妻子對婚姻狀況不佳這間事情難辭其咎。但台南地方法院簡易庭勘驗各項事證後，不採信人夫的說詞，判他應賠償妻子30萬元。

人夫上訴時稱，只要稍稍不順妻子的意，對方就會有極度情緒化的反應，還曾鬧到報警處理，妻子還曾在吵架後離家出走，讓他擔心受怕，另外，去年寒流來襲時，妻子還將他趕到客廳睡覺，自己在房間裡吹暖氣，平時又對他愛理不理，怒控妻子「精神霸凌」，認為妻子要對婚姻狀況負起部分過失責任。

針對人夫的指控，台南地院指出，此案重點在於人夫在婚姻存續期間與小三多次出遊，並發生性行為，侵害妻子的配偶權，與人妻個性、家庭生活是否幸福並沒有相當的因果關係，此外就算夫妻間有相處問題也應該要共同面對解決，認為他主張會外遇妻子也有責任部分不足以採信，將他的上訴駁回，全案確定。

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