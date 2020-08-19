　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫開老婆車「親熱小三」留摩鐵折價券！行車紀錄器全錄下…正宮氣炸手撕老公

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲台南人夫開老婆車出門與小三幽會，車內還留下愛的跡證。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻在車內發現驗孕棒等女性用品，一看行車紀錄器才發現，丈夫竟二度搞婚外情，且小三因發現丈夫另外還有小四，氣得拿出各種偷情事證向她投訴，讓正宮心碎向丈夫求償40萬元精神撫慰金。法院判人夫應賠償正宮30萬元，日前二審判決出爐！

人妻指控，結婚第3年時她發現，丈夫竟與其他女子過從甚密，經過她質問之後，丈夫表示悔過，並保證絕不再犯。沒想到事情過了4年，丈夫竟又與另名女子同遊日月潭，還在她的車上遺留女性球鞋、旅館折價券、驗孕棒等物品，她趕緊查看行車紀錄器，這才發現丈夫與小三竟在車內疑似有親吻、親熱行為。

人妻回憶，小三2019年9月間發現，丈夫還有與其他女子交往，因此心生怨懟，主動聯絡她稱，人夫與多人發生婚外情，也主動提供與人夫相約到摩鐵的對話紀錄，讓她心碎不已，決定告上法院，向丈夫求償40萬元精神撫慰金。

車震。（圖／達志／示意圖）

▲人妻查看行車紀錄器發現，丈夫與小三竟在車內疑似有親吻、親熱行為。（圖／達志／示意圖）

人夫坦承有與小三交往，但他表示，「是妻子個性驕縱強硬」，2人婚後不到1年就經常吵架，婚姻關係早已名存實亡，是妻子不願意離婚，且妻子也在起訴狀中稱，數年前就不過問他的感情生活了，跟拋棄配偶權沒兩樣，自然不能再向他求償。退一步而言，夫妻倆感情長期不睦，都是因為妻子的個性以及婚後行為，妻子對婚姻狀況不佳這間事情難辭其咎。但台南地方法院簡易庭勘驗各項事證後，不採信人夫的說詞，判他應賠償妻子30萬元。

人夫上訴時稱，只要稍稍不順妻子的意，對方就會有極度情緒化的反應，還曾鬧到報警處理，妻子還曾在吵架後離家出走，讓他擔心受怕，另外，去年寒流來襲時，妻子還將他趕到客廳睡覺，自己在房間裡吹暖氣，平時又對他愛理不理，怒控妻子「精神霸凌」，認為妻子要對婚姻狀況負起部分過失責任。

針對人夫的指控，台南地院指出，此案重點在於人夫在婚姻存續期間與小三多次出遊，並發生性行為，侵害妻子的配偶權，與人妻個性、家庭生活是否幸福並沒有相當的因果關係，此外就算夫妻間有相處問題也應該要共同面對解決，認為他主張會外遇妻子也有責任部分不足以採信，將他的上訴駁回，全案確定。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

到望高寮看夜景…女大生回宿舍途中慘遭網友「車內強來」！她太害怕不敢睜眼

想起不如意隨機捅人…她臟器外露「手指剩皮連著」！台南女感覺刺不深再補1刀

桃園妹慘遭狂毆！14天後再因「洗澡洗太久」被活活打死…生前苦哀求：放過我

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光多在北部活
快訊／台南又震「規模3.8」　震央在六甲區
彰化衛生局遭政風調查　陳時中親揭2原因
快訊／台灣輸出病例再+1　寮國確認自台入境30歲男染疫
LIVE／台灣輸出+2例！彰化衛生局遭政風調查　陳時中親自說
恬娃爆熱戀「15公分」小20歲猛男新歡！一晚讓她「嗨了3次」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫開老婆車「親熱小三」留摩鐵折價券！行車紀錄器全錄下…正宮氣炸手撕老公

進包廂83分鐘後...外國妹「手抓小內內」站沙發狂搖：我內褲穿反　3人全看傻

獅迷小黑最後身影曝！騎車「花蓮→台南」失聯36hrs…尋獲時已墜大排身亡

雲林男車禍昏迷身無證件　警民熱心求神、貼臉書順利找到家屬

「媽媽救命」暗夜山溝傳求救聲　枋寮警借梯爬5米救20歲女

超商廁所驚見四腳獸！　店員傻眼：1男1女邊拉褲子邊走出

議員爆三倍券有假遭檢警查辦　警政署：爆料內容不符事實

浪浪車禍重傷好心女送醫　未付完4萬醫療費竟挨告…檢不起訴

女扒手從宜蘭搭火車到板橋行竊…3秒得手8千！阿嬤買水果掏錢才知被偷

恐嚇勒索太陽能管線工程廠商1310萬元　彰化鄉代會主席遭羈押禁見

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

人夫開老婆車「親熱小三」留摩鐵折價券！行車紀錄器全錄下…正宮氣炸手撕老公

進包廂83分鐘後...外國妹「手抓小內內」站沙發狂搖：我內褲穿反　3人全看傻

獅迷小黑最後身影曝！騎車「花蓮→台南」失聯36hrs…尋獲時已墜大排身亡

雲林男車禍昏迷身無證件　警民熱心求神、貼臉書順利找到家屬

「媽媽救命」暗夜山溝傳求救聲　枋寮警借梯爬5米救20歲女

超商廁所驚見四腳獸！　店員傻眼：1男1女邊拉褲子邊走出

議員爆三倍券有假遭檢警查辦　警政署：爆料內容不符事實

浪浪車禍重傷好心女送醫　未付完4萬醫療費竟挨告…檢不起訴

女扒手從宜蘭搭火車到板橋行竊…3秒得手8千！阿嬤買水果掏錢才知被偷

恐嚇勒索太陽能管線工程廠商1310萬元　彰化鄉代會主席遭羈押禁見

卜蜂雲林飼料新廠今年底可望投產　力拚全年獲利再創新高

藏壽司南北連開兩家！台南店9/4開幕　信義ATT店8/28開幕

好書交換規模縮水　郭信良議長籲書香城市再加油！

田中將大4局挨2轟吞敗投　洋基不敵光芒斷六連勝

台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光「多在北部活動」

羽球一哥周天成「暖男造型現身」　公益代言舒肥產品

小明可返台！高中以下共2532境外生開放入境　教育部：每日約50人

「趴下、掩護、穩住」防震3要領　麟洛消防分隊電台宣導防颱兼防震

人夫開老婆車「親熱小三」留摩鐵折價券！行車紀錄器全錄下…正宮氣炸手撕老公

快訊／台南六甲區又震「規模3.8」　6小時內第4起

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

臨櫃存3.4萬2天後銀行來電「少給2萬」　女教師氣炸

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

金門遊遭丟包太武山！領隊竟喊：他們硬要出團

型男教授偽單身偷吃　上市公司美女主管慘淪性、財ATM

基隆旅社5死慘案！陸戰隊軍人大屠殺成人魔

快訊／台南一中畢業生楊振杰昏迷4天醒了

優良司機用「巧克力」誘拐！3度性侵弱智女

桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地

清純妹18歲下海涉擄客勒贖　八大通緝找人

台南女床上詭異亡！頸部「一圈青黑」老公嚇傻

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

更多熱門

相關新聞

台南市首座無人機運用模擬訓練中心啟用

台南市首座無人機運用模擬訓練中心啟用

率全國之先！台南市消防局首座無人機運用模擬訓練中心19日盛大成立，市長黃偉哲表示，無人機隊在消防運用最為彰顯的，因為對於救災、搜尋、偵蒐或者是投擲救生圈，甚至於有一些火災的現場、救溺的現場、山難的現場或者其他種種的部分，都需要無人機深入到一些人力不可到的地方或一時之間無法到的地方。

戰神Nissan GT-R迷你版現身

戰神Nissan GT-R迷你版現身

通姦除罪才獲免訴　小三再約人夫激吻

通姦除罪才獲免訴　小三再約人夫激吻

台南今早連三震！雙鐵列車均延誤

台南今早連三震！雙鐵列車均延誤

電風扇公司欠稅86萬拒繳　陳姓實際負責人被管收

電風扇公司欠稅86萬拒繳　陳姓實際負責人被管收

關鍵字：

婚外情小三汽車劈腿台南摩鐵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

央視：一旦武統「首戰即終戰」

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

即／越南新增1例台灣入境確診

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

全家加碼振興！200變600元購物金

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面