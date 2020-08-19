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台南市衛生局獲獎連連黃文正代表獻獎　市長黃偉哲肯定嘉許

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▲台南市長黃偉哲於市政會議中，接受衛生局代理局長黃文正獻獎，肯定台南市衛生局與網絡單位協力推動自殺防治工作有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於市政會議中，接受衛生局代理局長黃文正獻獎，肯定台南市衛生局與網絡單位協力推動自殺防治工作有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局榮獲衛生福利部「2019年自殺防治成效績優獎」及「2019年地方衛生機關業務考評-心理及口腔健康業務優等獎」，為六都第1名的直轄市！

衛生局指出，依據衛福部的統計資料分析顯示，台南市2017-2019年自殺死亡標準化死亡率逐年降低（12.9下降至11.5），人數自329人下降至290人（下降39人），已連續3年持續下降，台南市衛生局榮獲衛生福利部「2019年度自殺防治成效績優獎」，市長黃偉哲8月18日於市政會議中接受代理局長黃文正獻獎，肯定台南市衛生局與網絡單位協力推動自殺防治工作有成。

衛福部認為台南市推動自殺防治工作績效卓著，積極配合自殺防治各項規劃，並因地制宜落實自防治策略及措施，且經歷多項重大案件及經濟不佳等不利自殺防治之影響因素，台南市之自殺死亡率仍呈現下降趨勢，實屬難得，故特頒贈獎座，以資鼓勵。

台南市衛生局指出，多年來針對台南市自殺方式積極推動防治，如自殺個案關懷、自殺工具店家拜訪宣導、免費心理諮詢、多元自殺策略、心理健康促進推動等，提醒民眾加強自殺防範；且制定全國首創且唯一「台南市自殺通報及關懷自治條例」，且每年辦理心理健康月活動，以提升民眾照護自我心理健康，且與相關局處積極配合及推動。為提升市民心理健康，以分齡分層為主軸，推動幸福前進社區心理健康系列活動；設置40個心理諮詢服務據點，提供每位市民可近性、在地專業服務；針對自殺高危險群，接獲通報即派員提供關懷，依個案狀況協助轉介相關資源陪伴民眾一起度過難關；自殺死亡者遺屬也同樣關懷及陪伴。

另一獎座為「2019年地方衛生機關業務考評-心理及口腔健康業務優等獎」，台南市衛生局在整體工作表現的「心理及口腔健康業務」榮獲第一組第1名（(六都)。考評內容主要針對推動心理健康促進及自殺防治業務、推動社區精神病人追蹤照護管理業務、推動酒癮防治業務、推動家庭暴力性侵害防治業務、推動口腔健康及特殊照護服務等5個面向（12項指標）評分，台南市衛生局得滿分，獲得肯定及認同，特頒優等獎。

黃偉哲市長表示自殺是多重原因導致的結果，若人人都是珍愛生命守門人，能及時傾聽及發覺引導當事人表達負面情緒，提供支持降低其情緒壓力，進而化解危機，可能可以阻止一時衝動的自殺行為。配合衛生福利部24小時免付費安心專線改為簡碼1925（依舊愛我），希望每個人都能疼愛自己，也能關心身邊的親友(一問二應三轉介)。另，衛生局提供免費心理諮詢服務，由專業人員傾聽、陪伴您，上班時間預約專線06-3352982，讓心內鬱卒的您有抒發及找到出口的機會。也鼓勵市民朋友們勇於參與和表達三多：多聽（多打聽、多吸收資訊）、多問（有疑問就提出詢問與討論）、多說（說出自己的困難，紓解鬱卒情緒），讓他們有感受到親朋好友的親情，避免憂鬱及自殺等遺憾的事件發生，所以大家多些關心、多些問候、適時發揮「人人都是珍愛生命守門人」的雞婆精神，相信對防堵自殺必定有顯著成效，共同守護台南市的心理健康及自殺防治，你我都可以。

・女孩的夢幻逸品Chloe小香

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