越捷航空祭出3元起農曆新年機票　即起限時4天開搶

▲越捷航空祭出新台幣3元起優惠越南國內線機票。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

為滿足春節返鄉的旅遊需求，即日起至2020年8月22日，越捷航空祭出超過260萬張新台幣3元起超級優惠越南國內線機票，機票使用時間為即日起至2021年2月28日。

促銷機票亦可透過越捷官網www.vietjetair.com、越捷APP「VietjetAir」點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯等信用卡輕鬆支付。

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越捷航空提供多樣且靈活的班表，並執飛超過50條越南國內航線。越捷已準備好迎接新年期間返鄉人潮，讓旅客能開心歡慶新年假期，如探訪南越杏花綻放季節、感受河內涼爽的氣候或探訪順化昇龍皇城遺址，體驗越南迷人的文化底蘊。

▲越捷航空。（圖／越捷航空提供）

越捷航空實施高規格的預防措施，所有乘客及機組員必須填寫健康聲明及配戴口罩，降低乘客感染疫情的風險。乘客安全為越捷首要任務，越捷遵循國際衛生規範、世界衛生組織（WHO）及國際航空運輸協會（IATA）所制定之程序與規定，以確保每一位乘客皆能安心搭乘。

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