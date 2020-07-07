240名滯台越南人要回家了　越南「撤僑班機」今桃機起飛回胡志明市

▲越南政府撤僑班機航班，今從台北飛回胡志明市。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎影響，越南採取最嚴格邊境管制措施，導致許多急需返國的越南人滯台未歸。越南政府為接回國人，今（7）派出越捷航空一架A321班機來台，將載240人返回越南胡志明市。

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▲▼旅客在機場櫃檯辦理手續，準備搭乘越南政府撤僑班機離開台灣。（圖／越捷航空提供）

近期國內疫情趨緩，且台灣防疫成效舉世矚目，越南政府與駐台北越南經濟文化辦事處安排下，將派出越捷航空一架機型為A321來台撤僑，該機型最多可容納240個機位。

▲越捷航空撤僑班機將載回240名滯台越南人。（圖／越捷航空提供）

越捷航空在台總代理-金遠東國際旅行社表示，已完成開票共計為240名，其中外籍勞工有159位，包含孕婦佔105位、合約到期及職業災害受傷勞工，另外還有41位學生，以及28名來台探親旅客、12名來台旅遊旅客。

撤僑班機於7日上午12點25分在桃園機場起飛，返回越南胡志明市，為配合防疫措施，機票中已包含一瓶水、一份點心、一片口罩和一套防護衣。

另外，口罩及防護衣皆會於候機室分發，讓乘客穿上後再一一登機，期望此航程皆無發生任何感染情事。

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