越捷撤僑班機月底前將載回1萬名滯外越人　下一步拚復航國際線

▲越捷航空持續提供撤僑班機，為未來復航做準備。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

在越南政府安排下，越捷航空與越南相關單位合作，規劃撤僑班機，預計7月底前將載運將近1萬名越南國民返國，地點包含台灣、新加坡、菲律賓、汶萊等。越捷表示，會嚴格遵守相關防疫措施，讓所有滯留海外的越南國民能安心飛返家園，另也正積極與政府協調，為復航國際航線做準備。

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▲越捷預計7月底前載運將近1萬名滯外越南國民返國。（圖／越捷提供）

越捷航空持續執飛撤僑航班，凡18歲以下的孩童、孕婦、年長者、健康狀況不佳者、工作簽證到期者、學生及因國際邊境關閉而造成滯留的旅客可優先搭乘撤僑班機。

7月已執飛的3班撤僑班機，地點包含台灣、新加坡、斯里蘭卡及孟加拉，後續預計再執飛4班撤僑班機，地點包含菲律賓、俄羅斯、汶萊、印尼與緬甸。

▲越捷撤僑班機，所有航班皆實施高規格之防範措施。（圖／越捷提供）

越捷預計於7月底前載運將近1萬名越南國民返國，並在返國入境時立即接受越南政府防疫措施。所有航班皆實施高規格之防範措施，嚴格遵守世界衛生組織（WHO）及國際航空運輸協會（(IATA）所制定之醫療程序與規定，降低乘客感染疫情的風險。

▲越捷正積極與政府當局協調，為復航國際線做準備。（圖／越捷提供）

越捷表示，將持續與政府當局合作，視市場情與疫情狀況調整撤僑航班與商務航班飛行計畫，讓更多越南國民安心返家。目前也正積極與政府協調，為復航國際航線做準備。

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