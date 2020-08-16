越捷祭越南全航線15公斤免費行李託運　搶先賣2021農曆新年早鳥機票

▲越捷航空祭出越南國內全航線15公斤免費行李託運額度優惠。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空即日起至10月24日止，祭出越南國內全航線15公斤免費行李託運額度優惠，另外還有7公斤手提行李額度。針對2021農曆新年，越捷也搶先開賣早鳥優惠機票，共祭出150萬個機位。

即日起至2020年10月24日，凡購買越捷航空國內航線機票者將免費獲得15公斤行李托運額度，及7公斤手提行李額度；同時還能感受越捷航空提供的優質服務，包括舒適座椅、9種美味機上餐點選擇及多樣有趣的機上活動。

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▲越捷針對2021農曆新年期間祭出150萬個機位。（圖／越捷提供）

此外，越捷航空針對2021農曆新年期間祭出150萬個機位，執飛涵蓋超過50條越南國內航線。旅客可提早搶購早鳥優惠機票，以確保農曆新年期間的搭乘機會。

免費行李託運額度優惠與新年期間促銷機票，皆可透過越捷官網www.vietjetair.com 、越捷APP「VietjetAir」購買，或洽官方票務代理中心。

▲欲搭乘越捷航空班機的旅客，可先上網填寫健康聲明表。（圖／越捷提供）

越捷航空表示，為防止COVID-19疫情擴散，以最高規格實施各項預防措施，而確保旅客與機組員安全一直都是越捷首要任務。

欲搭乘越捷航空班機的旅客，可先上網填寫健康聲明表https://tokhaiyte.vn，或於入境時填寫該表單並提供機場安檢人員確認，同時配合航行過程中全程配戴口罩及相關防疫措施。

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