雲科大科法所教授遭踢爆是渣男　校方回應了...重啟行政調查

▲遭指控騙財騙色的楊姓教授今日於私人臉書貼文表示，自己遭網路詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學科技法律研究所一名楊姓教授遭指控「騙財騙色」，楊姓教授19日於臉書貼文回擊表示，身為犯罪受害者，已提出刑事告訴；雲科大校方對此回應，尊重雙方訴訟救濟權利，至於楊姓教授是否另涉有違反相關行政規定，學校將啟動行政調查。

根了解，一名上市公司女主管指控楊姓教授隱瞞已婚身分與她交往，並常向她要零用錢，其指出，兩人在2年前一場法律研討會與楊相識，當時楊男主動搭訕，因談吐風趣，兩人開始交往，但後來其發現楊男竟是已婚身份，又不斷向她索討金錢，最後竟然在拿到錢後把她連絡方式封鎖刪除。

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學校目前正值暑假，楊姓教授不在學校，但今天在臉書發文指出是被網路交友詐騙，在發現真相後要停止交友，卻被從網路追蹤並騷擾，說明自己是受害人，並且已提出刑事告訴。

楊姓教授貼文說明指出，「一位法律男教授被一位女士以大陸女網紅照片，在臉書進行『網路交友詐騙』，成功以假照片假身份騙取該男教授的信賴與交友。後來男教授發現該網友照片與身份為偽造時，欲停止網路交友聊天，該女士卻開始進行網路跟追騷擾，要脅男教授要恢復網路交友聊天，否則就要在法律圈毀損其名譽，甚至威脅媒體爆料。」

對此事件，雲林科技大學校方回應，有關兩造主張事項，若涉及民刑事責任者，尊重其訴訟救濟權利，另針對投訴人指稱協助楊師買禮物競選主管一事，本校系所主管產生均有遴選機制與程序，相關選舉辦法網路可查詢，所有程序均依法辦理，至於楊師是否另涉有違反相關行政規定，本校將另行啟動行政調查。

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