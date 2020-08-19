　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲科大科法所教授遭踢爆是渣男　校方回應了...重啟行政調查

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲遭指控騙財騙色的楊姓教授今日於私人臉書貼文表示，自己遭網路詐騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲遭指控騙財騙色的楊姓教授今日於私人臉書貼文表示，自己遭網路詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學科技法律研究所一名楊姓教授遭指控「騙財騙色」，楊姓教授19日於臉書貼文回擊表示，身為犯罪受害者，已提出刑事告訴；雲科大校方對此回應，尊重雙方訴訟救濟權利，至於楊姓教授是否另涉有違反相關行政規定，學校將啟動行政調查。

根了解，一名上市公司女主管指控楊姓教授隱瞞已婚身分與她交往，並常向她要零用錢，其指出，兩人在2年前一場法律研討會與楊相識，當時楊男主動搭訕，因談吐風趣，兩人開始交往，但後來其發現楊男竟是已婚身份，又不斷向她索討金錢，最後竟然在拿到錢後把她連絡方式封鎖刪除。

請繼續往下閱讀...

學校目前正值暑假，楊姓教授不在學校，但今天在臉書發文指出是被網路交友詐騙，在發現真相後要停止交友，卻被從網路追蹤並騷擾，說明自己是受害人，並且已提出刑事告訴。

楊姓教授貼文說明指出，「一位法律男教授被一位女士以大陸女網紅照片，在臉書進行『網路交友詐騙』，成功以假照片假身份騙取該男教授的信賴與交友。後來男教授發現該網友照片與身份為偽造時，欲停止網路交友聊天，該女士卻開始進行網路跟追騷擾，要脅男教授要恢復網路交友聊天，否則就要在法律圈毀損其名譽，甚至威脅媒體爆料。」

對此事件，雲林科技大學校方回應，有關兩造主張事項，若涉及民刑事責任者，尊重其訴訟救濟權利，另針對投訴人指稱協助楊師買禮物競選主管一事，本校系所主管產生均有遴選機制與程序，相關選舉辦法網路可查詢，所有程序均依法辦理，至於楊師是否另涉有違反相關行政規定，本校將另行啟動行政調查。

►二手票券豐富你的生活

►平均單支香水只要347元

【其他新聞】

►型男教授楊智傑遭爆「偽單身」偷吃美女電眼OL　蹂躪小三私訊流出

►超市店員推車撞到老翁　反問「我有撞到你嗎」遭投訴

►雲林男車禍昏迷身無證件　警民熱心求神、貼臉書順利找到家屬

►雲林正港古早味「龍眼柴燒」龍眼乾　製成「桂圓」飄香數十載

►影／雲林居家檢疫男「KTV歡唱」！　半夜溜出門1小時代價10萬起跳　

ET快訊
快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲事證明確」
彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」　陳時中大動作調查
快訊／午後大雨特報來了！10縣市防雨彈　出外小心雷擊強陣風
「死亡樂園」開幕7年奪6命！遊客衝出滑梯渾身血　測試假人當場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今天第6起！　台東規模4.2地震

「台灣輸出病例」連環爆！張上淳「有疑慮」：案例不在自己手上

越捷航空祭出3元起農曆新年機票　即起限時4天開搶

「主動採檢」遭政風調查！聽完陳時中回答…彰化衛生局長3點回應：中央都查得到

農曆七月鬼門開掛「普渡燈」引路　95歲老師傅堅持百年傳統

因一隻小強「撞倒一排警車」　天兵妹卡死：腳踝歪掉！4員警衝出來看傻　

彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」　陳時中大動作調查：指揮官需掌握

土象星群氛圍強！12星座「鬼月首周運勢」公開...白羊、獅子把握偏財運

台中港驚見白海豚！港公司急尋　林佳龍：「當事豚」已出港

快訊／午後大雨特報來了！10縣市防雨彈　出外小心雷擊強陣風

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

快訊／今天第6起！　台東規模4.2地震

「台灣輸出病例」連環爆！張上淳「有疑慮」：案例不在自己手上

越捷航空祭出3元起農曆新年機票　即起限時4天開搶

「主動採檢」遭政風調查！聽完陳時中回答…彰化衛生局長3點回應：中央都查得到

農曆七月鬼門開掛「普渡燈」引路　95歲老師傅堅持百年傳統

因一隻小強「撞倒一排警車」　天兵妹卡死：腳踝歪掉！4員警衝出來看傻　

彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」　陳時中大動作調查：指揮官需掌握

土象星群氛圍強！12星座「鬼月首周運勢」公開...白羊、獅子把握偏財運

台中港驚見白海豚！港公司急尋　林佳龍：「當事豚」已出港

快訊／午後大雨特報來了！10縣市防雨彈　出外小心雷擊強陣風

快訊／今天第6起！　台東規模4.2地震

9月3日之後可連線香港看愛奇藝！NCC：台灣觀眾不需翻牆

何振盛／黎智英求仁得仁

快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲事證明確」

美神盾驅逐艦通過台灣海峽　解放軍：海空兵力全程跟蹤監視！

「台灣輸出病例」連環爆！張上淳「有疑慮」：案例不在自己手上

台商設廠、外資持續加碼台灣　汐止、南港廠辦需求最火熱

2052人口跌破2000萬　朱立倫籲：鬆綁外國人工作、投資移民門檻

美承認台灣是獨立國？　黃智賢：台灣最後的下場「就這樣」

越捷航空祭出3元起農曆新年機票　即起限時4天開搶

水上樂園噁男長相曝光！　拉扯比基尼「犯罪過程」全都錄

生活熱門新聞

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

彰化衛生局遭政風調查！陳時中親揭2原因

午後大雨特報來了！10縣市防雨彈

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

即／台南又震「規模3.8」

台灣輸出病例再+1　入境寮國30歲男遭確診

更多熱門

相關新聞

遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊

遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊

曾出版暢銷出《千萬別來念法律》的教授楊智傑，遭媒體報導偽裝單身與某上市公司女主管交往，還經常向對方討錢、要求買車；楊智傑發聲明澄清，指女方先「照騙」冒用身分，見了面卻是位「中年矮胖大嬸」，他與對方往來一陣想脫身，不料對方竟肉搜他的妻小，並在法界對他抹黑，讓他決定提告。

網美被約炮！神回應笑翻網友

網美被約炮！神回應笑翻網友

基本工資到底調多少？　審議委員：今年確實不好、預估調幅低於3％

基本工資到底調多少？　審議委員：今年確實不好、預估調幅低於3％

爆乳網美誤認遭詐PO文譙　正妹直播主怒告

爆乳網美誤認遭詐PO文譙　正妹直播主怒告

台大教授提「東亞疫情」數據：我們真的有那麼穩？

台大教授提「東亞疫情」數據：我們真的有那麼穩？

關鍵字：

雲林科技大學教授騙財騙色網美

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

央視：一旦武統「首戰即終戰」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

即／越南新增1例台灣入境確診

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面