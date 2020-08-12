IG爆乳網美買包誤認遭詐PO文譙　正妹直播主粉專「半年沒工作」怒告

記者羅志華／台北報導

在IG上擁有14.5萬追蹤的直播主、小模「瞳瞳」，於2019年間在臉書買二手LV包匯款後，誤以為遭詐騙，在IG上PO文攻擊經營粉專的「Teny邱冰冰」，引對方不滿提告妨害名譽；北院8月12日開庭，瞳瞳表示當時以為被騙，還到警局備案，邱女反駁她傳訊解釋後，瞳瞳還二度PO文，並痛批瞳瞳毫無誠意拒絕和解，本案將擇期再審。

▲在IG擁14.5萬追蹤的瞳瞳，於2019年買包時誤認遭詐騙，PO文攻擊直播主「邱冰冰」挨告。（圖／翻攝瞳瞳IG）

邱女經營臉書粉專「Teny邱冰冰」，粉絲人數近3萬，平時除直播外，也兼賣包包，她控訴瞳瞳PO文指她詐騙，害她粉專於2019年11月至2020年5月間，幾乎沒有收入，業配、工作接案也大受影響。

瞳瞳表示，她當時買包匯了1萬多元，對方粉專卻突然消失、也沒留下其他聯絡方式，讓她直覺以為遭到詐騙，隨即到派出所備案，並在IG上發文警告大家，之後邱女雖有傳訊解釋，包也寄出了，但2人溝通時有些衝突，讓她又因一時氣憤二度PO文。

▲「Teny邱冰冰」粉專有近3萬人追蹤，指遭瞳瞳PO文攻擊後，工作大受影響，並痛批對方毫無誠意，堅持告到底。（圖／翻攝臉書粉專「Teny邱冰冰」）

邱女表示，瞳瞳拿到包之後，稱男友不喜歡想退貨，但她一查竟發現，原來瞳瞳是因為比價之後，認為自己買貴了才想退，事後她也給瞳瞳殺價卻仍遭攻擊，且瞳瞳不僅前次開庭不到，今日出庭也完全不認為有錯，讓她堅持告到底，本案將擇期再審。

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