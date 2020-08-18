超市店員推車撞到老翁　反問「我有撞到你嗎」遭投訴

▲全聯福利中心斗南店補貨推車置放通道影響動線。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

全聯福利中心斗南分店18日中午發生店員推車不慎撞到顧客，原為小事卻因店員面對顧客不客氣質疑，吵到店長出面緩頰才讓事情落幕，整個過程讓來來往往的消費者議論紛紛，據了解，最後店員雖不甘願仍再次道歉，而代班店長表示，客服教育將再改進。

據了解，今日中午一名66歲簡姓老翁前往全聯福利中心斗南分店消費，打開冷凍櫃櫥門拿取冰棒後，未發現背後已有一名店員推車靠近，轉身時碰撞台車上的貨物，驚嚇之餘喊了聲「幹嘛」，當時該名店員即說對不起，原以為就此沒事，未料該店員卻向簡男質問「推車有撞到你嗎？」，令簡翁認為言下之意是指責顧客撞到推車，雙方相當不悅，即要求店長出面評理。

代班店長聞聲隨即出面調解，店員向店長表示他只是推車經過，沒撞到顧客，並辯解是顧客轉身撞到推車；此說法讓簡翁氣壞指出，店員推車經過身後，最起碼應該示警；經確認後該店員亦坦承當下沒有提醒說借過等警語，也在代班店長的提醒和帶領下，才又再次道歉。

簡翁雖仍氣憤但也息事寧人，要求代班店長應強化該店作業方式與面對消費者應對態度，代班店長當下亦對其允諾，將再改進客服教育。

▲全聯福利中心斗南店補貨推車置放通道影響動線。（圖／民眾提供）

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