型男教授楊智傑遭爆「偽單身」偷吃美女電眼OL　蹂躪小三私訊流出

圖、文／鏡週刊

曾出版暢銷書《千萬別來念法律》的國立雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑，驚爆偽單身騙財騙色。1名上市公司女主管向本刊投訴，指楊隱瞞已婚身分與她交往，還常向她要「零用錢」，更以「買進口車接送她」的名義索討150萬元現金，甚至驚動警方護鈔，不料事後卻將她封鎖、斷絕聯繫，女方向雲科大檢舉，校方卻推說是私德問題無法處理，讓她氣得準備提告詐欺。

▲國立雲林科技大學教授楊智傑（小圖，翻攝自臉書），遭上市公司女主管指控騙財騙色。上市公司主管A小姐出示LINE簡訊，指控楊智傑騙財得逞後，將她封鎖。（圖／鏡週刊提供，下同）

「身為國立大學科技法律研究所教授，卻是一個不折不扣的渣男！不但欺騙我的感情，還騙走我的錢，讓我更無法接受的是，就連學校都幫他護航，我只好訴諸法律以及輿論討回公道！」上市公司女主管A小姐接受本刊採訪時，想到自身被騙財騙色、始亂終棄，氣得咬牙切齒。

被A小姐指控的渣男，是國立雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑。A女告訴本刊，她是在2年前的一場法律研討會與楊相識，當時楊主動搭訕、自稱單身，由於他談吐幽默風趣，加上在學術界、法界頗具知名度，很快就讓A女產生好感，2人進而成為男女朋友。

不料，A女很快發現楊已婚，但他憑著三寸不爛之舌勸回A女，還保證會娶她，讓她充滿期待；緊接著還不斷跟她索討金錢、禮品，甚至還以買車接送的名義，要求150萬元車款；A女依約照做，卻發現楊根本是欺騙她，不僅車沒買，錢到手後還把她的聯絡方式封鎖刪除，令A女心碎不已。

本刊調查，遭指控騙財騙色的雲科大科法所教授楊智傑今年42歲，已婚的他育有2子，從台灣大學法律系、中央大學產業經濟研究所畢業後，如願考上台大法律研究所，也順利取得法學博士學位，曾在真理大學法律系任教，2012年進入雲科大擔任助理教授，之後一路升等為教授，在智慧財產權領域頗負盛名。

2年前，楊智傑還曾接受媒體採訪，談自己的成功之路，他表示當年自己從新竹高中畢業，考上台大法律系，不料父母卻經商失敗、負債上千萬元，根本無法負擔他的學費，大學時期他只能四處打工，無法專注學業，畢業後本想考律師，但礙於經濟壓力，只能邊打工邊拿學位，往教學之路前進。

楊智傑還將這段苦學的過往，寫成《千萬別來念法律》一書，內容描述司法考試制度下的法學教育，對學生造成嚴重扭曲，字裡行間充滿正義感及對法律人的擔憂，由於他出身台大法律系，又是國立大學法律系教授，書一出版就在法界及學界造成轟動，也成為當年的暢銷書。

A女還指控，楊智傑對她毫不尊重，曾傳訊要她「快來雲林掃地煮飯」，或說「要用皮鞭鞭打妳」「把妳關起來當性奴」，讓她身心承受極大折磨，很難想像堂堂一位國立大學的法學教授，竟然會說出這種話。

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