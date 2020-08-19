遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊：「矮胖大嬸」用網美照騙人

▲楊智傑反控林女這「中年矮胖女士」，冒用網美照騙不甘被封鎖，才對他進行一連串抹黑。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者羅志華／綜合報導

曾出版暢銷出《千萬別來念法律》的教授楊智傑，遭媒體報導偽裝單身與某上市公司女主管交往，還經常向對方討錢、要求買車；楊智傑發聲明澄清，指女方先「照騙」冒用身分，見了面卻是位「中年矮胖大嬸」，他與對方往來一陣想脫身，不料對方竟肉搜他的妻小，並在法界對他抹黑，讓他決定提告。

楊智傑在新聞稿指出，英文名「Jenny」的林姓女子，冒用大陸網紅「付佳美同學」在臉書向他搭訕，並自稱有美國法律學士、律師執照，又是台灣上市公司法務主管，要向他諮詢法律。

林女與楊智傑接觸後，卻開始感嘆自己人漂亮、學歷高，卻碰上壞男人、感情不順，楊智傑雖覺得奇怪，但也以自身經驗分享，之後林女邀約商談擔任公司董事，他到場後沒看到照片上的正妹，反倒是位自稱Jenny表姊、董事長特助的「中年矮胖女士」來接見。

楊智傑表示，這位「表姊」陸續送禮、支付諮詢費用，另一頭「Jenny」也不時傳訊說欣賞他，說要在活動上送他禮物，來的卻始終都是「表姊」，他懷疑遭詐騙想絕交，不料Jenny竟肉搜出他的妻小，一方面在法界散布個資，又以自殺威脅繼續往來，讓他不敢封鎖。

楊智傑2020年決心封鎖後，林女開始在法界抹黑他「男教授隱瞞已婚」、「與她婚外情」、「借款不還」，又寄黑函到學校、活動主辦單位，讓楊智傑非常困擾，除發澄清稿說明外，也將對林女提告。

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