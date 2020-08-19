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銀行紓困成過勞　賴香伶質疑勞動部開後門助長過勞

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▲▼賴香伶。（圖／記者陳家祥攝）

▲賴香伶。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

基本工資審議委員會18日拍板明年基本工資月薪、時薪微調，月薪由現行2萬3800元調漲至2萬4000元，時薪則由現行158元調漲至160元。對於基本工資僅調漲2元，創下近年新低，民眾黨團總召賴香伶19日召開記者會，質疑雖然受到疫情影響，但國內許多指數還是上漲，只有調時薪2元，這對勞工來講很難過，也不尊重勞工。

賴香伶今上午舉行「疫情當『事變』，加班無上限？」，邀請金融界工會代表出席。對於明年僅微幅調漲基本工資，一銀工會理事長宋介馨批評政府很沒誠意，蔡政府根本是為調而調，疫情爆發後工作就業機會就比較少、職場萎縮。且勞工領基本薪資2萬4000元，要在台北市生活本來就很困難，原本預期明年基本薪資至少調2成、調升到2萬5000元，結果月薪僅調升200元，實在太少。

全國金融業工會聯合會理事長鍾馥吉指出，紓困期間，有女性銀行業人員被迫超過深夜10點繼續工作，許多員工每天加班超過12小時、每月加班超過46小時上限，連7天休息1天都沒辦法，卻因為勞動部的函釋，使銀行人員工作無法受到勞基法保護，不顧員工身心健康。

▲▼賴香伶。（圖／記者陳家祥攝）

「這樣調法令人難過，怎麼計算調幅都不應該是這個數字。」賴香伶表示，基本工資審議委員會審議前，勞動部就曾提過這個數字，顯見審議會形同虛設，沒有經過專業討論，會議過程也不公開透明，外界不了解如何產生最終調薪結果的原因，籲應檢討現況。

賴香伶指出，多家銀行工會陳情，銀行為了達成金管會的業績要求，紓困貸款開放申請短短35天，就核准93萬件貸款，但勞動部發布的函釋認定紓困貸款業務屬勞基法第32條第4項及第40條的「天災、事變或突發事件」，將勞基法規範的每日加班12小時、每月加班時數46小時上限及七休一限制全都鬆綁，導致銀行業等相關行業變相加班、長期過勞。

賴香伶質疑，勞基法對「天災、事變」未有明確規範，導致銀行及公司把例外當原則，憑勞動部一紙函示便大開加班無上限後門，雇主通知地方勞動局備查後即可讓勞工加班無上限。賴還說，大家都擔心再有下一個金山區公所小編猝死的案例，「我們還有這麼多勞工可以賣命、操下去嗎？」

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