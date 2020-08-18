基本工資時薪僅漲2元　賴香伶「是在哈囉」：無法讓弱勢勞工擺脫低薪血汗





▲民眾黨立委賴香伶。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基本工資審議委員會18日開會決議，基本工資月薪由原本的2萬3800元，調漲為2萬4000元，時薪由158元調為160元，並建議行政院自明年元旦起實施。面對基本工資調漲，民眾黨立委賴香伶表示，這種調幅真的很令人失望，預告將提出民眾黨團的最低工資法草案，避免讓基本工資成為操作政治利益的籌碼。

「基本工資時薪調2元，是在哈囉？」面對勞動部基本工資審議委員會決議，明年基本工資月薪調至2萬4000元、時薪調至160元，賴香伶18日於臉書提到，對於200多萬名實質受到基本工資影響的弱勢勞工，這種調幅「真的很令人失望、不解」，審議委員基於什麼標準，有反映物價以及最低家庭生活費的真實情況嗎？

賴香伶表示，受到疫情影響，包括經濟成長率、消費者物價指數年增率等固然較去年下降，但包括租金指數、各業受僱員工每月總薪資則分別上升1.19％、1.03％，更根本的問題是，目前的基本工資仍然偏低，無法讓弱勢勞工擺脫低薪血汗的處境。

賴香伶提到，過去基本工資審議，往往落入勞、資、政各方的角力，程序不完備，且現行基本工資審議委員會的審議只有發言摘要、簡要紀錄，沒有完整的會議紀錄可供檢視，而這次審議過程也有勞政官員事先向媒體透露可能方案，最終結果也幾乎相同，顯示整個調整的機制、審議不夠客觀，缺乏公信力。

賴香伶說，她將在這個會期提出民眾黨團的最低工資法草案，主張審議會應全程錄影錄音、開放旁聽，並應將會議資料公開上網，使審議過程能公開透明，並讓基本工資能依據各業勞工工資、最低生活費、租金年增率等社會經濟指標來調整，真正照顧勞工基本生活權益，不再讓基本工資成為操作政治利益的籌碼，淪為政治角力的戰場。