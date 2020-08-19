傳接受癌症檢查！安倍首度出面回應「健康異狀說」

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三17日被直擊前往醫院長達7個半小時，健康亮紅燈的傳言滿天飛。而安倍本人在結束3天的假期後，已經於19日重返官邸工作，當天下午他也特地出邸，親自向記者說明近況。他表示，此行只是為了將身體調整到最佳狀態，才會提前接受檢查，接下來會重新回歸工作，繼續努力。

根據《朝日新聞》報導，安倍晉三19日下午1時20分左右特地走出官邸，與在場等候的記者團親自說明目前的身體狀況。面對有關健康狀況的提問，安倍表示，前天（17日）只是為了將身體狀況調整到最佳狀態，才會接受健康檢查，接下來將會重新返回官邸工作，繼續努力。隨後便走回官邸，進行公務。據悉，安倍下午將會針對新冠肺炎聽取各部門幹部的報告，協商後續對策。

對此，眾議院長大島理森表示，關於首相的身體狀況，旁人不該說三道四，但安倍每天都會到官邸努力工作、執行公務，希望他能稍作休息，再致力於防疫工作。事實上，原本每年的這個時候，安倍都會到山梨縣的別墅靜養的，今年則因「避免不必要外出」的禁令，無法成行。

週刊《每日新潮》更爆料，安倍晉三7月6日在和東京都知事小池百合子商討新冠肺炎相關政策後，突然感覺一陣暈眩，隨後便在辦公室吐了，嘔吐物內甚至還混雜著鮮血，引發官邸騷動。不僅如此，更有自民黨的幕僚爆料，安倍晉三17日在慶應大學附設醫院內做的檢查中，就包含了「癌症篩檢」。據悉，安倍晉三本身就患有潰瘍性結腸炎，而該疾病演變成大腸癌的機率不低。