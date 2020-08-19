日推魔法陣防飛沫隔板　號稱「魔法結界保護你」超中二！

▲日本推出超中二魔法陣防疫隔板。（圖／取自匠工藝）
記者王佩翊／編譯
日本一間專門推出魔幻武器造型塑膠製品的公司日前推出「魔法陣防飛沫隔板」，主打「藉由魔法結界，保護消費者不受病毒感染」。不過業者隨後也貼心提醒，該產品之所以可以防止飛沫，僅是因為它是一片壓克力板，並沒有實際魔法效力。據悉，這片直徑約60公分的魔法陣壓克力隔板厚約3毫米，但一片就要價15000日幣（約新台幣4165元）。
日本這間塑膠加工所「匠工藝」專門製作魔幻武器造型的塑膠製品，經常推出一些搞笑塑膠製品，如今這間公司更是搭上防疫風潮，推出「魔法陣防飛沫隔板」。該公司更在官方推特上搞笑表示，這個魔法陣隔板，可以透過建立起的結界，保護消費者不受病毒侵害。
▲魔法陣防疫隔板直徑長達60公分。（圖／取自匠工藝）
事實上，匠工藝先前曾經推出簡易版的防飛沫隔板，當時一片只要2900日幣（約新台幣805元），如今推出「高價精緻版」的魔法陣隔板，一片要價15000日幣（約新台幣4165元），雖然是先前的5倍，但是才公開沒多久，瞬間就引發網友熱烈討論，匠工藝的名字更是登上日本推特趨勢排行榜的第二名。
產品消息曝光後，網友留言表示，「如果可以安裝風壓感應器跟音量感應器，還可以發光的話就更好玩了」、「不知道可不可以推出有不同顏色LED燈的版本，想要魔法陣會發光」、「如果魔法陣會發光，還會旋轉的話那就更酷了」等。
▼魔法陣隔板要價1萬5日幣。（圖／取自匠工藝）
完成しました！「魔法陣飛沫防止パーティション」魔力で結界を張ることによりウイルスから身を守ることができます(実際はアクリル板で防止します)アクリル透明3mm.インクジェット出力貼り.直径600mm.1枚¥15,000-(税込.送料込)近日タクミアーマリーBASEストアから販売します pic.twitter.com/DQYk05HNmW— (株)匠工芸 (@takumikougei) August 18, 2020