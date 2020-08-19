參加禮拜後確診！信徒夜半「趴地」甩護士逃院3km搭車...首爾咖啡廳遭逮

▲50多歲教會信徒確診送醫後，凌晨從坡州醫院鄭門逃脫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

首爾城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）至少已累積315名信徒群聚感染，不料其中一名50多歲的信徒參與該教會禮拜活動宣告確診新冠肺炎（COVID-19），在移送至京畿道醫療院坡州分院，卻在深夜間趁醫療人員忙碌時從正門逃脫，搭著公車前往首爾，經過25個小時後，今（19）日凌晨遭警方在咖啡廳逮捕。

根據《韓聯社》報導，醫院人員18日上午8時在為患者送餐時，發現該患者早已不在病房內，於是報警處理。

經調閱監視器後，發現身著白色背心、藍色患者褲、白色拖鞋的該患者，於18日凌晨0時18分走出病房後，趁著護士工作時，趴在地板上、緩慢地爬出正門。

清晨4時30分，該患者4時30分走到離坡州分院3公里、位於坡州市條理邑奉日川的公車站，搭上開往首爾的公車；上午9時待在首爾市鐘路區的咖啡店約1個多小時；19日凌晨1時15分，在首爾市西大門區新村的一間咖啡廳遭警方成功逮捕，搭上救護車、送往坡州分院。

警方表示，為成功逮捕該患者，動員大批警力搜索鐘路區一帶，透過監視器追查其行蹤；當時咖啡廳約有40多名顧客在場，而該患者全程皆配戴口罩，只有在喝飲料時才稍微將口罩拉下來。

對於該患者為何從醫院逃離，警方表示，為確保調查過程中不被感染，估計要等到該患者痊癒後，才能實行調查。

截至19日0時為止（當地時間），南韓防疫當局19日上午10時共通報297例新增確診者，創下3月初以後5個多月以來的歷史新高；其中14例為海外感染，283例為境內感染。目前南韓共累計16058例確診、306例死亡。

►教會再爆群聚感染315人！南韓下令「禁禮拜」...KTV夜店全面停業

►韓教會連爆315確診 無良牧師不甩居家隔離上街抗議...今確診