安倍再爆嘔吐物混鮮血！幕僚憂「舊疾癌變」　今結束3天假硬撐上班

▲安倍晉三17日晚間結束健檢返回官邸。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三17日在慶應大學附屬醫院進行長達7個半小時的「檢查」，對此，官邸稱只是進普通健檢，但仍然引發外界對於安倍健康狀況的擔憂。安倍日前才被週刊《FLASH》爆料在辦公室吐血，雖然官邸隨即出面澄清，但又再度遭週刊《每日新潮》爆料，安倍在辦公室突然爆吐，嘔吐物中還混雜著鮮血，嚇壞一旁幕僚。如今更有消息傳出，安倍此次接受了癌症相關檢查。

根據《每日新潮》報導，早在16日晚間就有消息傳出，安倍晉三身體出現異狀，有可能要前往醫院檢查，17日一早，安倍的座車果然就被直擊駛入慶應附設醫院，引發外界熱議。即便官邸隨即出面澄清，此行只是6月健康檢查的後續追蹤檢查，但有關安倍健康亮紅燈的謠言，早已傳得滿天飛。

據政治界消息人士指出，安倍自新冠肺炎疫情爆發後，幾乎沒有休息過，臉上的疲憊更是日益沉重，就連會見他人的次數也大幅減少。事實上，疫情升溫後，安倍最擅長的「外交行程」被迫中斷，原本每年的這個時候，都會到山梨縣別莊靜養的安倍，今年也因為政府「避免不必要外出」的禁令，無法成行。甚至好不容易熬到暑假，卻連最喜歡的高爾夫球都不能打，心理壓力可以說是來到極限。

▲安倍晉三被拍到從醫院離開。（圖／路透）



部分政治線記者也爆料，其實早在安倍到醫院報到的前一天晚上，就曾傳出安倍將到醫院就診的消息，但大家都不以為意，直到17日當天，記者們才驚覺原來是真的消息，更有報社認為安倍有可能會移交政權，連卸任的備稿都寫好了。

然而即便官邸不斷強調，安倍此行只是健康檢查，但一行人卻在醫院內整整耗費了7個半小時，讓外界不禁更加懷疑安倍的健康的確亮起紅燈。《每日新潮》引述官邸內部消息人士報導，安倍晉三7月6日的確沒有在辦公室吐血，但當天他從早上就不太舒服，在和東京都知事小池百合子商討新冠肺炎相關政策後，突然感覺一陣暈眩，隨即便在辦公室吐了，嘔吐物內甚至還混雜著鮮血，引發官邸騷動。

此外，更有自民黨的幕僚爆料，安倍晉三17日在慶應大學附設醫院內做的檢查中，就包含了「癌症篩檢」。據悉，安倍晉三本身就患有潰瘍性結腸炎，而該疾病演變成大腸癌的機率不低，因此醫師判斷在6月的全身健檢後，還需進行更精密的檢查，確認是否有癌病變的可能性。