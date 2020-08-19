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為習近平「年內訪韓」鋪路！楊潔篪確定21日抵釜山...時值美韓聯合軍演

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▲▼楊潔篪21日將出訪南韓釜山，討論習近平年內訪韓事宜。（圖／達志影像）

▲楊潔篪21日將出訪南韓釜山，討論習近平年內訪韓事宜。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪確定21日至22日依邀出訪南韓釜山，與南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）會面，在兩天一夜行程中，預計商討中國國家主席習近平訪韓事宜、韓中兩國合作抗疫、韓半島（朝鮮半島）情勢等，而此時正值美韓聯合軍演，時機敏感。

此次將是楊潔篪繼2018年7月與時任青瓦台國家安保室長鄭義溶（정의용）會面後，時隔2年再度出訪南韓，成為新冠肺炎（COVID-19）爆發後首位訪韓的中方高層。

根據《韓聯社》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）今（19）日在記者會上表示，依照中方意願、行程安排，在兩國共同協商下，才指定釜山為此次楊潔篪訪韓、面見徐薰的城市，與外界所盛傳的首爾疫情爆發之影響無關。

康珉碩表示，楊潔篪預計22日上午將與徐薰進行雙方會談、午餐等行程，討論韓中兩國如何透過合作關係共抗新冠肺炎疫情、韓中兩國高層交流、韓半島與國際間情勢，並協商習近平今年內的訪韓事宜，「根據兩國先前的協商下，等到疫情穩定、符合雙方期盼條件，並待時機成熟後，習近平就能夠訪韓。」

▲▼楊潔篪21日將出訪南韓釜山，討論習近平年內訪韓事宜。（圖／達志影像）

▲楊潔篪預計21日訪韓，討論今年中日韓峰會舉辦細節。（資料照／達志影像）

根據韓媒《News1》，青瓦台另一核心高層人士透露，「南韓做為今年中日韓峰會主辦國，在楊潔篪委員訪韓時，雙方將針對疫情趨緩後今年峰會的舉辦事宜，包括中、日2國高層訪韓交流方案等議題進行討論。」

另外，美韓聯合軍演於18日開始，至28日結束，楊潔篪訪韓時剛好正值軍演期間，而美國空軍17日就出動B-1「槍騎兵」戰略轟炸機（Lancer）等6架戰鬥機在韓半島上空飛行，被視為具有震懾中國、北韓的意涵，加上《美韓導彈指南》（Missile Guideline）才於上個月修訂，解除南韓在太空發射載具上使用固態燃料之限制，楊潔篪不排除對此表達抗議。

►楊潔篪最快下周出訪南韓　韓媒：鋪路習近平「年內訪韓」事宜
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