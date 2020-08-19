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制服美少女「想跑跑不了」　回家內褲染血…16名coser妹集體失身組團復仇！

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▲▼24歲男生性侵多名女生。（圖／翻攝自微博）

▲24歲男生性侵多名女生。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

2007年出生的小橙（全文都是化名）年僅12歲，今年5月，她在西安市的某社區樓頂被一名24歲楊姓男子猥褻。但她並非唯一的受害者，受害者們組建了一個「受害者」群組復仇，已經有16名女孩。除了一名19歲的女孩曉曉，其他女孩均未滿18歲。她們自述，和楊男均是通過Lolita、JK、cosplay等圈子結識。

據《封面新聞》報導，12歲的小橙是二次元愛好者，今年5月12日，她在二次元群組約了幾個朋友去西安市中心逛街，她加入這個群有2個月。楊男也在群裡，但平時兩人很少交流。

沒想到，他看到小橙在群裡約人出去玩，突然加她好友，說「想一起出去玩」。小橙想著，人多且去市中心玩，應該沒什麼問題。當天，小橙穿著JK，也就是日式女生校服，楊男穿著DK，也就是日式男生校服。

那天，楊男讓小橙先去找他。她沒多想，便先去星巴克與楊男碰面，發現對方話不多、態度很溫和。之後，他給小橙點了一杯咖啡便離開了，走時讓小橙在原地等他。

▲▼24歲男生性侵多名女生。（圖／翻攝自微博）

▲楊男。（圖／翻攝自微博）

楊男過了15分鐘，發了一條定位，讓小橙去找他，位址是一個社區，隨後和小橙一起去社區頂樓。「在那裡磨磨唧唧地給我拍照，」小橙說，在拍照時，她就覺得對方有些不對勁。

「他靠我太近了，還捏我耳垂，摸我下巴……，」小橙回憶說，當時她想跑，但是跑不了。他把小橙一把拉到電梯旁邊的樓梯間強吻，「他把我擠到牆角，我快呼吸不過來了，」在這一過程中，楊男開始對她進行猥褻。

回家後，小橙下身流血，並感覺到疼痛。後來，她覺得這一事件導致她處女膜破裂，但沒有證據，「劈叉、騎自行車等行為都可能導致處女膜破裂。」

小橙曾電話向西安市公安局經濟技術開發區分局鳳城路派出所報警，「因為時間過去太久，所以證據很難保留，建議未成年人在監護人的陪護下到派出所來，這樣才能進行立案調查，」警員說。

小橙並非是唯一的受害者，但是年齡最小的受害者。她說，受害者們組建了一個群組，大部分年齡均在18歲以下，最大年紀的受害者為19歲的曉曉。

19歲的曉曉曾經發佈了一條曝光微博，「西安24歲男子有未婚妻2年間猥褻多名不滿14歲未成年女孩，偽裝成心理醫生誘姦3年抑鬱症史患者。」目前，這條微博已經刪除。

▲▼24歲男生性侵多名女生。（圖／翻攝自微博）

▲楊男生活照。（圖／翻攝自微博）

曉曉說，自己是一名Lolita文化的愛好者，目前在西安一所大學讀大一，去年9月份通過陝西Lolita群組認識了楊男，兩人加了微信以後常常一起聊天。

「半個月後我們約好出去玩，第一次出去玩發生了性關係，我並不是自願的，但他跟我說我們是男女朋友的關係，我也就默許了。」此後曉曉也和楊男一起出去玩過幾次，但10月份以後，楊男突然對她態度很冷淡了，還刪除了她的微信。

去年11月中旬，曉曉看到楊男在群裡和另外一位女生搭話，於是私信女生注意不要被楊男欺騙，和女生聊過以後，「我才知道楊男本來就有女朋友，而且還騙未成年人，有一個被他侵犯的妹妹當時才14歲。」

Lolita、JK、cosplay這些圈子並不大，陸陸續續有人過來加曉曉的好友，告訴她自己也遭遇到了楊男的性侵或者是猥褻。楊男的抖音號標籤是「coser」、「DK制服」和「lo漢」，喜歡電競、跳舞機，是資深二次元文化熱愛者。女孩們自述，和楊男也是通過這些共同愛好認識對方的。

8月13日，從西安市公安局未央分局證實，西安市公安局未央分局未央宮派出所已對部分受害者的報警予以立案偵查。

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