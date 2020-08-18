水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

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水上樂園再爆猥褻！獨玩大海嘯「下體遭狂摳」　她哭：被摸到腦袋空白

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▲▼快訊／水上樂園當夜店！3男「浪來就摸」比基尼妹　警方逮到人了。（圖／翻攝Dcard）

▲日前女遊客被噁男猥褻。（圖／翻攝Dcard）

記者劉維榛／綜合報導

日前中部水上樂園爆出一位比基尼女友客被拉扯綁帶，警方已將少年函送法辦！怎料如今又有女遊客爆料，大海嘯浪來時，被陌生人摳下體，嚇得她腦袋空白，不敢回頭查看，加上沒證據，當下無法舉報對方。對此，救生員建議，若女友客單獨戲水，可找救生員陪同，「要抓到對方的手，才能算現行犯報警處理！」

「我一直以為，這種事情是不會發生在我身上的...」一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，今（18）日跟朋友去中部某知名水上樂園嗨玩，玩大海嘯時，她獨自一人站在紅線前安全區，因此沒有穿救生衣，沒想到第三波浪來時，發現下體怪怪的！

請繼續往下閱讀...

原PO餘悸猶存表示，「第三波過去的時候，我感覺到有一隻手從後面觸碰我的下面，不是不小心的，還多了摳幾下，我腦袋空白，嚇傻了，也不敢回頭看...」

所幸救生員就在前方，原PO急忙上前求救，「我被摸了！」一位女救生員趕緊上前安慰，其他救生員則當場質問後方一群男生。原PO全程低著頭，不敢直視那一群男生，而他們也矢口否認伸出鹹豬手。

礙於沒有證據，救生員也只能喝斥，不准再接近原PO，讓該事件也不了了之。對此，一位男救生員提醒，若想獨自玩大海嘯，又害怕被騷擾，可以找救生員陪同，「萬一遇到要抓到對方的手，才能算現行犯報警處理！」

畢竟日前水上樂園也爆發噁男猥褻女遊客的風波，原PO只能無奈呼籲，「我真的很後悔當下跟恐龍一樣反應不及，只能放任他們，希望不會有下個受害者！」

▲▼ 玩大海嘯再被爆，有一隻手從後面觸碰我的下面，不是不小心的，還多了摳幾下，（圖／翻攝爆怨公社）

▲女遊客痛訴，被後方男生摳下體！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，掀起大批網友撻伐，「建議這些遊樂場所都應該裝高解析度的監視攝影機」、「有種害怕去玩的感覺」、「妳不敢看，他們就敢有下一次」、「遇到變態真的是太惡心了」、「我也曾經在海嘯區被摸過，然後我後來直接趁海嘯來踹那個人」、「 女生去游泳真的要小心，有些變態會因為泳池人多伸出鹹豬手，女生若感覺不適一定要立即像救生人員說」。

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