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短褲妹夜歸遭拖入草叢！情急反手「捏蛋」　男一秒仰天悲鳴

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記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

新北市25歲鄭姓男子去年6月凌晨行經新店區，見23歲許姓女子穿著牛仔短褲獨自返家，當場起了色心，竟一路尾隨至附近草地，將人推入草叢內猥褻。許女眼見激烈掙扎無效，索性反手怒捏男方生殖器，讓鄭男痛得仰天悲鳴，僅搶走手機便倉皇逃逸。台北地方法院審理後，近期判決出爐。

根據判決書，鄭男去年6月9日凌晨經過新店某路口，見許女面容姣好、獨自返家，便覺有機可趁，一路尾隨。許女表示，當時她聽到有腳步聲，以為鄭男是同一方向的行人，心想走慢一些，看對方會不會超過，怎料鄭男一路緊跟，等到她再次轉頭，立刻被摀住嘴、推入草叢。

▲▼許女獨自過馬路，鄭男穿內褲快跑從後面尾隨，警方在案發附近逮捕鄭男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲鄭男一路尾隨許女，還將人撲倒草叢強行猥褻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時鄭男側身飛撲，左手摀住許女嘴巴，另一手則隔著T-shirt撫摸女方胸部，一路游移至下體，猥褻約30秒。許女擔心遭性侵，一度趁隙尖叫呼救，但周圍沒有人行經，只好拉扯嫌犯頭髮自救，無奈鄭男仗著身形優勢，絲毫不為所動。

許女憶述，當下她被逼急了，「我實在沒辦法了，就將手往後伸，去抓他的生殖器」。鄭男突遭「捏蛋」，反應不及，當場痛叫一聲「啊」，果真停止猥褻動作。許女趁機逃開，拿起手機要報警，不料鄭男見狀搶奪，隨後邊逃邊將手機丟棄路邊。

警方獲報趕抵，立即展開搜索，結果在案發地不遠的柴埕路、安光路附近發現鄭男，立刻將人逮捕歸案。由於鄭男渾身酒氣，經檢測酒測值高達0.51毫克，訊後移送台北地檢署，被依強制性交未遂罪起訴。

▲▼許女獨自過馬路，鄭男穿內褲快跑從後面尾隨，警方在案發附近逮捕鄭男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方趕抵後不久，就在附近逮到渾身酒氣的鄭男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鄭男出庭時坦承，當晚喝酒醉，天氣又熱，一時色慾薰心，才將許女推到草叢中猥褻，但絕沒有性侵念頭。對此，許女也證稱，鄭男全程沒有脫她衣服，也未掏出生殖器。

法官審酌後認為，無客觀積極證據認定被告有強制性交犯意，應依強制猥褻論罪。不過，酒醉未導致鄭男不能辨識行為違法，也無辨識能力降低情形，儘管雙方以20萬元達成和解，但鄭男至今尚未履行，難認有悔意，因此近期依強制猥褻、強制罪分別判處8個月、3個月，得易科罰金，全案可上訴。

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