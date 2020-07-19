林務局小花蔓澤蘭及香澤蘭植物體收購　一公斤收購價5元至12月10日

▲2020除蔓跑起來-蔓跑海報 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

小花蔓澤蘭頂著「生長速度極快」的綠癌纏繞台灣林木近30年，強勢的小花蔓澤蘭藉由生長快速，不斷攀附高大的樹木，圍繞著樹幹致死。所以在10月開花前連根拔起並裝入塑膠袋內，不只盡到防治責任也可以賺外快，千萬不要隨便棄置，才能遏止蔓延。

▲小花蔓澤蘭 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「小花蔓澤蘭」在國外有「一分鐘一英哩雜草」(mile-a-minute weed)的稱號，換算台灣常見距離單位，相當於一分鐘生長1.6公里的雜草。為讓民眾有感生長速度快速，嘉義林區管理處邀您一起加入除蔓之路，在9月5日(星期六)設計單程1.6公里、全程3.2公里，從嘉義縣中埔鄉邑米社大教育學院起跑至小花蔓澤蘭防除場地國立嘉義大學社口林場，希望藉由親身路跑，體驗小花蔓澤蘭生長的速度感。

▲第一名獎品-紅檜藍芽喇叭音響 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林管處表示，今年小花蔓澤蘭及香澤蘭植物體收購自即日起至12月10日止，收購時間為每週一、三、五日，上午9~12時、下午13~16時，收購地點在觸口工作站(嘉義縣番路鄉新福村1鄰五虎寮16號，)及玉井工作站(臺南市玉井區玉田村中正路6號)，一公斤收購價5元，希期在大家共同防治下，小花蔓澤蘭的危害狀況能更有效的控制。

▲小花蔓澤蘭再利用產品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

該處指出與工研院及生態材料產業發展協會共同合作開發「環境液」、「防蚊液」、「香皂」、「薰香」等多元化的再利用產品，9月5日「除蔓」活動可憑除蔓手圈隨機兌換再利用產品一份，讓我們一起跑向「無蔓新森活」。

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