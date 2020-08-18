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淘寶台灣「國家隊口罩」1次入手250片！本周各通路懶人包出爐...特力屋也賣

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▲▼口罩（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣正值後疫情時代，花色多樣的中衛口罩總能掀起搶購熱潮，先前推出的高級色款也引發熱論。《ETtoday新聞雲》記者就整理出通路懶人包，讓讀者一目了然。

●Yahoo奇摩購物中心
今11點準時開賣限量中衛口罩「酷黑款」，1盒50片，1盒售價300元；同時，還有匠心三層醫療口罩成人款，1盒50片，售價250元；另外，還有萊潔N95醫療防護口罩，1包2入，售價170元，及立體超塑防護口罩成人款，1包2入，限時下殺120元。

請繼續往下閱讀...

●PChome 24h
最新一波於今日開賣，開賣前3小時會於官網公告。艾可兒醫用口罩，婦幼立體型，1盒50入，還有兒童款，售價738元。

套裝組合：
「恒大醫用口罩+SAMEGER橙花乾洗手凝露80ML」，口罩1盒50入、淺藍色，每人限購1組，售價499元。

「寶島醫療用口罩+立得清酒精擦濕巾」，口罩1盒50入，立體兒童款；擦濕巾共3包，1包10抽，每人限購1組，售價560元。

「宏瑋醫療口罩+ 立得清酒精擦濕巾」，口罩1盒50入，；擦濕巾共3包，1包10抽，每人限購1組，售價550元。

●淘寶台灣
即日起周一至周五，上午11點限量開賣「口罩國家隊」善存醫用成人平面口罩，1盒50入，加上Bypera廣效抗菌液，每組售價380元；另外，新用戶可現折100元，單次購買至多5組為限，等於250片能一次入手。

生活市集MIT醫療口罩一連七天每日18:00接力開賣（圖／生活市集提供）

▲生活市集一連7天每日接力開賣MIT醫療口罩。（圖／生活市集提供）

●生活市集
8月18日（今）晚間6點，開賣艾可兒成人平面醫用口罩，限量300盒，白色款1盒50入，也有2盒1組可選購，等於一次最多能入手100片口罩，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨。

●屈臣氏實體門市
8月20日（周四）：中衛醫療口罩（軍綠迷彩／酷黑迷彩），1盒30片入。
8月21日（周五）：中衛醫療口罩（潮橘／月河藍／黑+軍綠），1袋5片入。

中衛口罩於指定門市販售，各門市將統一於上午10點30分發放號碼牌，11點準時開賣，部分營業時間為11點的門市，也是比照辦理，每店共60張號碼牌，每人限購1組（盒／袋）。

●萊爾富
8月19日（周三）上午7點至晚間7點，開放預購萊潔醫療防護口罩「淡橙橘」，1盒50片入，售價349元，限量1萬5000盒，取貨時間為8月31日。

▲▼誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒。（圖／誠品提供）

▲誠品開賣「週拋型」醫用口罩。（圖／誠品提供）

●特力屋
即日起於全台4間指定門市，包括台北士林店、台北大安安和店、桃園南崁店、高雄左營店，販售匠心醫療口罩，每會員限購1盒，可成人款及兒童款各一，無法指定顏色，限量售完為止。

●誠品
8月18日（今）：網路書店中午12點，開賣「周拋型」美德醫用口罩，1盒20片入，售價390元，每組3盒特價990元，每人每次限購6盒；另外，還有美德手術防護口罩，1盒50片入，售價350元，每人每次限購5盒，售完為止。

8月21日（周五）：全台20家誠品書店同步上架

●松果購物
「國家口罩隊」淨新醫療口罩，1盒50入，售價最低635元起；順易利醫療級平面口罩，成人款1盒50入，售價最低630元起；淨新口罩撞色系列，限量可挑色，1盒50入，售價最低945元起。

▼淨新撞色系列。（圖／翻攝自松果購物）

松果購物上架限量淨新撞色系列（圖／翻攝自松果購物）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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