她藥局領到「果凍牌口罩」！網敲碗求地點...內行人曝「這裡」也有賣

▲原PO在藥局意外領到「果凍牌口罩」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者施怡妏／綜合報導

為了防止第二波疫情爆發，民眾紛紛開始囤起口罩，先前政府推行的14天9片的「口罩實名制」，依然會持續到年底。有網友到藥局領口罩，竟然拿到右下角印著「FOXCONN」字樣的口罩，原來是郭董的口罩。網友們看到後狂敲碗，「哪裡換！」

原PO在臉書「口罩現貨資訊」發文，到藥局領口罩時，竟然拿到由鴻海生產的國家隊口罩，右下角有一個H的LOGO，後面熟悉的名稱「FOXCONN」就是鴻海富士康名稱，「不知道大家還追不追它，板橋藥局剛領到」。許多網友看到後非常羨慕，也想拿到「果凍牌」國家隊口罩，紛紛敲碗「哪裡可以換？」

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原PO也大方解答，自己是在板橋裕民街友祥藥局換到的，「還有100多份，需要的可以趕快去喲」。也有網友在土城地區換到郭董口罩，「我在土城拿到很多，家裡至少60個，都是實名制藥局拿到的」、「土城裕民路有換到過」。也有人表示，「小七實名制也有，但要靠運氣」。

據了解，鴻海旗下生產線製作的口罩有粉藍和粉紅兩色，製造廠設在鴻海土城頂埔廠。先前也有民眾向《ETtoday新聞雲》分享「郭董牌口罩」感受，「有比較厚，繩子比較粗」且質感也很棒。