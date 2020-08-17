看準許可證字號！52家口罩商「有雙重認證」買免驚　盒外記滿8點超安心

▲看好這52家口罩商，就不怕買到假貨！（圖／記者許宥孺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日新冠肺炎疫情相當不穩，各地都再度掀起口罩搶購潮，新竹先前有一名媽媽特別在連鎖藥局購入了「國家隊」生產的口罩，不過買回家後越看越怪，豈料竟是大陸的山寨台灣貨，她也立刻向衛生局檢舉。截至6月1日止，台灣一共有52家醫療口罩廠商經衛福部核可，同時還是口罩國家隊的成員。《ETtoday新聞雲》記者為您附上具有雙重認證的口罩商。

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▲▼北部經認證的口罩商。（圖／記者曾筠淇製表）

統計至今年6月1日為止，台灣一共有52家醫療口罩廠商經衛福部核可，且這些廠商同時還是口罩國家隊的成員。不過，未在表格上的廠商也不等於有問題，只是這52家廠商具有雙重認證，民眾也可以買得更安心。

▲▼中、南部經認證的口罩商。（圖／記者曾筠淇製表）

如果民眾所購買的口罩標榜為「醫療」口罩，就一定必須要有許可證字號，若無標明或查不到，很可能就是假貨，民眾可自行至衛生福利部食品藥物管理署「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢」網站做確認。

此外，民眾在購買口罩時，也務必確認盒外是否有記載以下8點：



一、廠商名稱及地址

二、品名及許可證字號

三、批號

四、製造日期或保存期限

五、用法

六、性能或適應症

七、禁忌及注意事項

八、滅菌產品應標示有效期間或保存期限