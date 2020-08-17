網傳賓士300哥「車被砸爆」...整片玻璃全碎！網秒揭疑點　警方回應了

▲賓士C300遭砸，經查是3月間發生的事情 。（圖／爆廢公社(左)、記者陳以昇翻攝(右)）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

一輛賓士C300日前去加油時，原本說好98加滿，沒想到卻在結帳時，改口聲稱只加300元，讓不少網友相當錯愕，而車主事後解釋，車子是借給朋友開的。不過，稍早《爆廢公社》卻流傳出一張，疑似該車遭砸的畫面，從畫面可見，該車後面玻璃全碎，讓不少網友相當震驚，但也有不少人提出疑點，「可是早上才有人在高速公路拍到」、「確定是同台嗎？」對此，三峽派出所回應，本照片為今年3月的照片。

整起事件發生在14日，事發當天，一名民眾駕駛C300到加油站要求98加滿，未料在加了1509元後，卻賴帳聲稱自己只加300元，讓打工的女子急得當場哭出來，然事後加油站表示，會由公司協助處理差額部分。此外，賓士車主也表示，車子是當天借給朋友開的，也已經親自到加油站付清款項。

不過，事件爆發之後，這輛C300也瞬間變成網紅車，不管開到哪，都有不少網友會拍下它的蹤跡，但離奇的是，17日早上這台車才剛在高速公路上被拍到，沒想到17日中午又有民眾在網路上貼出該車被砸的訊息，讓外界一片嘩然。對此，三峽派出所回應，本照片為今年3月分在本轄介壽路一段與長泰街口，該車主與朋友發生口角糾紛，遭朋友一時氣憤打破後車窗玻璃照片，本所到場處理惟陳姓車主雙方和解不提毀損告訴，本所依歸定處理備查，經聯繫車主本照片為舊照片目前車輛完好使用中。