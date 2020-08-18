在家裡和國中妹來5次...退役軍人當庭認錯！法官猛噴399字勸世文：淫為萬惡首

▲阿傑與小花發生性關係，因此被判2年徒刑、緩刑3年。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／基隆報導

一名退役軍人「阿傑」（化名）跟國中妹「小花」（化名）認識後，進而交往成為男女朋友，但他卻在明知對方未成年的情況下，與對方在住處發生5次性行為。對此，基隆地院審理後，依法判他2年徒刑，緩刑3年，而法官也用超長勸世文勸告阿傑，「勿淫慾過度，勿引誘愚人，淫為萬惡首...早日回頭，日日平安喜樂，永不嫌晚。」

判決指出，阿傑明知道小花未成年，卻仍是與對方發生5次性關係，而法官認為，阿傑年輕氣盛，思慮未周而於兩情相悅下，與小花發生性關係，已經危及對方的身心健康及人格發展，但考量其與其他違反被害人意願之性侵害行為不同，犯罪情狀、手段較為輕微，且能坦承犯行，並與頓方父親達成調解，在審酌其智識程度、財力、家庭狀況等後，依法判他2年徒刑，緩刑3年，緩刑期內付保護管束。

此外，法官也表示，「併啟被告改過自新，惡念不存，勿壞人名節，勿謂暗室可欺，勿損人利己，勿明瞞暗騙，勿心毒貌慈，勿淫慾過度，勿引誘愚人，淫為萬惡首，孝為百行原，若有逆理於心有愧者，勿謂有利而行之，若有合理於心無愧者，勿謂無利而不行，善惡兩途，禍福攸分，行善福報，作惡禍臨，近報在身，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之，毫髮不紊，是應恒記有益之語，罔談非禮之言，作事須循天理，諸惡莫作，眾善奉行，永無惡曜加臨，久久必獲吉慶，所謂轉禍為福也。」

法官也提到，「防淫慾惡心如防逆水之舟，才歇手便向下流，亦莫輕淫慾心小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，淫慾癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，自己當下淫慾惡心之塞智為昏、變恩為仇、染淨為污，壞了自己的身心健康，更不要在自己生命盡頭往回看時，來不及救自己，才後悔，為時則晚，乘目前自己還來得及回頭，宜早日改過從善，就從現在當下正善抉擇一念心之力行，自己善思改過，早日回頭，日日平安喜樂，永不嫌晚。」對此，法官希望阿傑能藉由這399字的苦勸，能夠早日意識到自身錯誤，並且改過自新。

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