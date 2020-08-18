快訊／再增1例境外移入！長期菲律賓工作60多歲男染疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為60多歲本國籍男性(案486)，長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間為2020年1月)，8月12日返台。

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指揮中心表示，個案妻子於8月2日出現發燒症狀，曾於菲律賓當地就醫採檢，結果為陰性，後與妻子於8月12日返台。個案入境時無症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離檢疫，機場採檢結果為陰性。個案於8月14日及15日反覆出現發燒情形，15日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

▲案486機上位置圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共29人，包括同行返國家人1人(個案太太)及同班機前後二排座位旅客共17人，均列為居家隔離對象；另同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。其中個案太太入境時主動通報曾有發燒症狀，由機場檢疫人員評估後送至醫院隔離，經X光診斷有肺炎情形，分別於8月12日、13日及14日採檢，結果均為陰性。

指揮中心統計，國內截至目前累計84,965例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含83,864例排除)，其中486例確診，分別為394例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

▲新增1例境外移入COVID-19個案，男自菲律賓返國後發病確診。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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