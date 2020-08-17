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排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女「爽中15.6億」包60萬大紅包　店家回應了

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▲▼威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

▲威力彩31.24億元送出，獎落台北、南投，其中南投縣幸運兒已完成領獎。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林昱萱／南投報導

威力彩31.2億元，於7月底開出2注頭獎，其中1注則由南投「大運發彩券」開出，而日前被爆出得主是一名已婚護理師，但台彩於17日表示，幸運兒是一位年約30多歲的未婚女性，而台彩也表示獎，中獎人規劃捐出1000萬元做公益，並包給投注站60萬紅包。

前台中市議員陳清景日前表示，獲得其中1注頭獎的，是一名L姓30多歲的已婚護理師，而她中獎之後，隨即自任職的長照機構離職，但陳清景曝光此事後，卻在隔日發生車禍，引發外界嘩然。不過，台彩於卻於17日出面表示，中獎者是新北人，在一間私人機構上班，並沒有告訴任何人自己中獎。

請繼續往下閱讀...

台彩17日出面證實，中獎人是年約新北30多歲的未婚女性，是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，因為知道威力彩大連摃、當期頭獎上看31億元，所以她也排隊買了威力彩2注電腦選號，其中1注中頭獎。

此外，台彩也轉述，中獎人目前並無辭職打算，中獎後也沒有告訴任何人，而至於頭彩獎金規劃，中獎人將會捐出1000萬做公益，並包給投注站60萬紅包。另外，稍早ETtoday新聞雲記者稍早致電給「大運發彩券行」，彩券行則表示，目前並沒有收到紅包。除此之外，另外1注開獎在北市大安區的中獎人，截至目前為止仍舊尚未出面領獎。

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