獨／柯文哲出招整頓後援會　有意讓陳佩琪擔任精神領袖

▲陳佩琪出席柯文哲2018選舉選前之夜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨在2020選後紛擾不斷，台北市長、民眾黨主席柯文哲的攝影官潘俊霖出走，內鬥傳聞更是甚囂塵上。《ETtoday新聞雲》獨家掌握，柯文哲在上週黨政會報中，強調一定要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，以化解柯粉紛爭。

民眾黨前中央委員張益贍與曾參選立委的蔡宜芳爆出不倫戀，柯文哲愛將董德堉接著爆出緋聞，部分黨內人士質疑創辦柯粉俱樂部的潘俊霖所為，柯粉一度到潘臉書出征，潘俊霖不斷喊冤澄清，最後潘俊霖離開柯團隊，一連串的醜聞，顯示出黨內惡鬥文化更趨嚴重，甚至有側翼至今仍不斷打自己人，黨內不堪其擾。

▲台灣民眾黨主席柯文哲將整頓柯粉後援會。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲的粉絲團主要分為兩大派系，柯粉俱樂部以潘俊霖為首，去年柯文哲選總統呼聲高時，柯文哲幾乎每週假日下鄉試水溫，當時行程皆由柯粉俱樂部負責，協助柯文哲累積聲勢，醞釀參選總統能量；而另一派則是以謝俊州為首，組成柯文哲粉絲後援會，在柯文哲創黨後，柯粉後援會即轉為民眾黨後援會，民眾黨後援會去年底協助立委選舉造勢的全台大縱走。

▲柯文哲與陳佩琪同框2018選前之夜。（資料照／記者湯興漢攝）

事實上，雙方長期以來為「正統」爭執不休，都想成為柯文哲「官方認證」的後援會，更不用說正統地位影響到販售競選小物的利益糾葛，令柯相當頭痛。

據了解，柯文哲在上週黨政會報中無奈說，大家都想要爭「獨家代理權」與「正統」，他向在場幹部強調，後援會一定要管理，為了解決兩大山頭問題，應有一個超越兩大派系的後援會組織作為正統，管理所有柯粉，更進一步提出讓陳佩琪作為精神領袖的構想，認為不失為一個辦法，在場幕僚則提醒柯文哲要先問過夫人本人。

▲民眾黨挺過滅黨危機，柯文哲將整頓粉絲後援會。（資料照／記者湯興漢攝）

黨內人士坦言，柯粉確實「兩邊系統不相容」，黨內定調乾脆由官方組織管理他們，進來該組織身份都是義工，不會有會長或執行長等官階，柯認為陳佩琪可以當殺手鐧，扮演調和者。



黨內人士指出，有不少黨員於黨員大會抱怨，想得知黨內消息卻無管道，不同後援會、各地方服務處自成一格，盼黨部用官方群組統一發布消息，有了官方組織後，不但解決派系問題，更能一併解決黨內與黨員聯繫問題，無論建立網站，或是透過官方LINE帳號方式聯繫，皆是考慮選項。



▲陳佩琪深得柯粉喜愛。（資料照／記者林敬旻攝）

陳佩琪時常在臉書上評論時事，更不惜「逆時中」為防疫議題槓中央，也常分享與柯文哲的互動放閃，直率敢言的性格深得柯粉喜愛。

幕僚表示，長期以來，陳佩琪對柯文哲的扶持不言而喻，她就是「最大的柯粉」，的確是非常適合的人，相信她是兩大派系下的最大公約數，陳佩琪應可以打破派系隔閡，未來該後援會組織，會採取類似小英之友會運作方式，由黨公職協助組織運作。

不過，有幕僚憂心，對很多柯粉來說，陳就是柯的分身，雖認同柯粉對陳佩琪相當喜愛，但粉絲與偶像應保持「距離的美感」，擔心此舉未必是好，因陳佩琪在粉絲心中有崇高地位，若未來介入紛爭恐招致麻煩。

