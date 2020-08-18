柯文哲批中央開放一般旅館收檢疫旅客　「我的專業判斷，這是防疫破口」

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心研議將開放一般旅館也能收防疫旅客，不過北市府才要求一般旅館不應接收居家檢疫旅客，中央地方不同調。對此，台北市長柯文哲18日下午受訪表示，讓境外旅客跟國旅的旅客在一般旅館混居，「我的專業判斷，這是防疫破口」。

▲「2020臺北TOP時裝設計大賞」決賽動態展演暨頒獎典禮，柯文哲頒獎。（圖／記者呂佳賢攝）

對於中央擬開放一般旅館作為防疫旅館，與北市府做法不一樣，柯文哲指出，台灣到目前幾乎沒有什麼社區感染，你看這一陣子或之前，感染確診案例都是境外輸入，最近發現境外輸入的旅客在一般旅館，與國旅旅客混在一起，「我的專業判斷，這是防疫破口」。

柯文哲說，事實上之前已經跟中央講說這是破口，上週四蔡副市長到行政院當面跟蘇貞昌院長說這是破口，然後等到今天，中央也沒有明確的命令，那就我們自己地方政府實際運作，還是作為市長專業判斷，讓境外旅客跟國旅的旅客在一般旅館混居，這是破口。

柯文哲強調，防疫旅館不是你去網路上把我們防疫SOP下載下來，拿在手上搖一搖就變防疫旅館，因為防疫旅館人員要訓練、動線要規劃，連餐要怎麼送、垃圾怎麼收，床單怎麼洗，都有規定的。

「不是我們有意見，每個都是逆時中，我先跟大家講，這是個防疫的破口」。柯文哲說，跟中央講很久都不動作，因此他在週一就跟副市長黃珊珊說，通令所有旅館，目前境外旅客住在一般旅館400多個，給三天時間，到這週五，如果日租套房、一般旅館查到境外旅客，沒去住防疫旅館，就公佈旅館名字。