蔡壁如請辭獲准　柯文哲：選戰要有人負責

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選吳益政最終僅拿下3萬8千多張選票、4.06％得票率，對於外界將矛頭指向擔任組織部召集人的立委蔡壁如，蔡壁如已向黨主席柯文哲口頭請辭組織部召集人。對此，柯文哲18日回應，責任政治，還是選戰要有人負責，做完檢討再處理，不過她先辭掉組織部負責人，這應該合理。

▲「2020臺北TOP時裝設計大賞」決賽動態展演暨頒獎典禮，柯文哲頒獎（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲出席「2020台北TOP時裝設計大賞」頒獎典禮，被問及蔡壁如請辭准了嗎？他指出，責任政治，還是選戰要有人負責，不過事實上，更重要的是檢討報告會先陸陸續續收齊，做完檢討再處理，不過她先辭掉組織部負責人，這應該合理。

至於在高雄負責選戰的幹部也要辭？柯文哲表示，「選戰是這樣，要負責應該是我負責嘛，對不對」，但是他們反省改進，不急著馬上去處理，應該把每個地方要改進的先列出來，所以失敗不是先說誰要負責，而是先找出哪個地方要改進。

對於黨內瀰漫找戰犯聲音，柯文哲說，「這個是壞習慣」，找出問題改進是需要，但是他非常反對燒女巫作法，每次出事就先找誰要負責，對團體的進步不會有好處。

▲蔡壁如辭組織部召集人獲准。（圖／記者屠惠剛攝）