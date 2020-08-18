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擔任柯粉精神領袖？陳佩琪：柯粉陣容龐大　有很多是「琪粉」

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▲▼台北市長夫人陳佩琪與花東原鄉小朋友面對面對談。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長夫人陳佩琪與花東原鄉小朋友面對面對談。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

為解決柯粉派系紛爭，民眾黨主席柯文哲在上週黨政會報中，強調一定要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想。對此，陳佩琪18日下午受訪回應，柯粉陣容龐大，有很多「琪粉」，沒有人提過統籌柯粉，若她自己工作沒有辦法負荷，當然不可能，目前的工作是下去與柯粉一起吃飯。

陳佩琪18日出席活動，與花東原鄉小朋友面對面對談。對於擔任精神領一事，她表示，自己不曉得，只知道柯文哲在1、2個月前，有說他有很多柯粉，柯粉陣容愈來愈龐大，他們很希望說，柯文哲跟他們會面時，可以帶她自己吃飯。

陳佩琪強調，柯粉俱樂部與市府、民眾黨沒關係，就是因為純粹柯粉，跟柯文哲下去吃飯沒有問題，柯文哲也說，柯粉陣容愈來愈龐大，很多是「琪粉」，「因為他們陣容龐大，有些龐大不是源自於柯市長本身，是源自於我」，因此柯希望能帶她一起去，她也答應只要沒有工作就一起下去，跟柯粉俱樂部吃飯見面 。

至於願意擔任精神領袖角色嗎？陳佩琪指出，不知道什麼叫精神領袖，「只是有很多是我的琪粉」，沒有人提過統籌柯粉，民間團體本來有很多不同工作，她自己身本有醫療工作，總是要看看是要做什麼樣工作，若她自己工作沒有辦法負荷，當然不可能，「他們目前跟我講的是說，市長下去，我跟他下去一起吃飯，我的工作目前是下去一起吃飯」。

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