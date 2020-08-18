姚量議辭職怒批「魔鬼交易」　柯文哲：在外面喊一喊就跑掉了

記者楊亞璇／台北報導

台北畜產公司18日上午10時召開董事會，士林農會理事長、畜產董事長葉文忠以及總經理姚量議雙雙請辭。姚量議批評市府魔鬼交易、犧牲改革。對此，台北市長柯文哲回應，他作為總經理，有意見應該進來報告，「什麼反改革？奇怪，那你當總經理應該進來報告啊，怎麼在外面喊一喊自己就跑掉了，這沒道理啊」。

▲「2020臺北TOP時裝設計大賞」決賽動態展演暨頒獎典禮 柯文哲頒獎（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲回應，士林農會（指葉文忠）涉及賄選一審被判有罪，既然一審判有罪，他不適合再當行政職務，要求他辭掉董事長、常務董事；不過中華民國法律是三審定讞，是不是一審就要連董事資格全都開除，內部討論過，所以現在做法是，讓他先辭掉行政職務。

至於被姚量議批評「魔鬼交易、犧牲改革」，柯文哲不滿表示，台北市政府每天7點半準時開會，任何人有意見都可以進來，「我每次開玩笑說掛急診、掛號，早上七點半會處理」，他作為總經理，如果有意見，應該進來報告，「什麼反改革？奇怪，那你當總經理應該進來報告啊，怎麼在外面喊一喊自己就跑掉了，這沒道理啊」。

對於姚量議稱有提決策卻沒被市府支持？柯文哲直言，不可能講100件事情，100件都支持，你要進來市政府，晨會報告一定有會議記錄，「不能說你在外面嚷一嚷，我們又不是你肚子裡面的蛔蟲，我怎麼知道你們在講什麼」，還是要走正常程序，一條一條能做得我們就做，不能做也沒辦法，不見得你講的每件都可以做到。

至於姚量議在你選戰中扮演重要角色，如今一個一個輔選大將都走了。對此，柯文哲說，這跟選舉也無關嘛，選舉有人來幫忙，我們跟他說謝謝，但是也不可能說你講的每件事情我們都全部照單全收，這也是不可能。