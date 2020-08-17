桃園女義消遭男隊員「熊抱」　議員揭「消防局包庇性騷擾」

▲受害陳女(中)說，站出來揭發此事，係事發後未受到應有的尊重、保護。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名陳姓女義消遭男隊員「熊抱」性騷擾，事發後卻遭消防局長官施壓，要求撤案，陳女內心受創向市議員余信憲陳情，17日於市府召開「消防局包庇性騷擾」記者會；受害陳女說，站出來揭發此事，主要是女性未受到應有的尊重，做志工服務未受到應有保護，希望她是最後一位受害者。

桃園消防局表示：該起男性資深義消幹部性騷擾義消女隊員案件，目前該局已將楊姓男義消先暫停協勤，等後調查。由於該案已進入司法程序，消防局將全力配合司法調查，並將利用義消相關訓練時機，宣導性騷擾防治及保護被害人之權益及補救措施等法令教育。

余信憲說，陳女是桃園市消防局特種搜救大隊的女義消，3月19日於隊上遭到資深男性幹部以「熊抱」的方式對其上下其手，一再故意碰觸到其胸部，造成身心受創。此事經該單位深入調查後，該男性幹部承認施魔爪，並在群組上道歉。

余信憲說，事發後，特搜大隊的潘分隊長，承諾要對該男隊員做處分也沒處分，不僅未對義消女隊員關心和關懷，也未協助女隊員報警尋求法律上的幫助，甚至打電話施壓脅迫義消女隊員撤案。

余信憲說，被害陳女表示，該案發生時間是3月份，該分隊長承諾要對施魔爪的男隊員處分也沒有處分，到了7月又打電話來施壓，疑目的就是要拖過6個月 ，因為6個月如果沒有報案，就失去法律時效。

余信憲為此提出要求消防局：第一、消防局立即停止施壓女性隊員。第二、消防局別再顧慮面子，應全面配合警方調查。第三、消防局應全面檢視其性侵害、性騷擾防治教育宣導與規範，防止此事件再次的發生。第四、若待司法判決確定，涉犯妨害性自主的隊員應立即退隊。

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