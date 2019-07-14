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快訊／登山會長魂斷南插天山！人力搬運遺體7小時　深夜抵登山口

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記者楊淑媛／桃園報導

「天色再暗、路再難走，只想趕快把您送下山，見家人！」台南青山登山會63歲楊姓會長，6日與山友到桃園復興區南插天山登山失聯逾8天，經警義消人員連日搜尋，14日在一處溪谷找到楊男，但其已無生命跡象！由於溪谷並沒有上下山路，警義消人員費時7個多鐘頭，以人力搬運遺體到登山口，等候多時的楊男家人，見到遺體泣不成聲！

桃園市消防局指出，復興區南插天山搜救勤務，自7月6日至14日，歷經195小時艱難搜救，共計動員搜救人力455人次、搜救犬8隻。在各搜救單位持續9天不斷針對搜救熱點進行地毯式搜索下，14日14時18分尋獲楊姓失蹤者，很不幸接觸時已無生命跡象，於21時29分搜救人員將遺體合力搬運至登山口，完成任務。

▲搜救人員以人力搬運、登山魂斷桃園的楊男大體抵登山口。（圖／消防局提供）

▲搜救人員以人力搬運、登山魂斷桃園的楊男遺體抵登山口。（圖／消防局提供）

消防局表示，楊男是在6日參加24人登山隊，準備攀登桃園市復興區南插天山，入山後因為忘記帶無線電又獨自返回，卻從此失聯。

消防局研判，楊男回登山口車上拿到無線電要再和隊友會合時，不慎走到另一條叉路，而且不小心從一旁不顯眼的位置跌落，整個人直墜100公尺深的山谷溪流。

▲搜救人員以人力搬運、登山魂斷桃園的楊男大體抵登山口。（圖／消防局提供）

▲搜救人員以人力搬運、登山魂斷桃園的楊男遺體抵登山口。（圖／消防局提供）

搜救隊先前雖曾經過他滑落的地點，但因為附近沒有明顯滑落的痕跡而未察覺，直到今天再重新搜尋，試著在附近綁登山布條的位置仔細找，並決定用繩索往山谷下找人，最後在谷底溪水邊找到楊，然楊已無生命跡象，研判墜落時受重傷才撐不住。

楊的家人這幾天一直在登山口等消息，和搜救人員一樣，下午從無線電接獲找到人、但卻是楊的死訊時，大家都相當難過。

搜救隊員提醒民眾，登山時或緊急狀況，要啟用手機上衛星定位（GPS）的功能，一般google地圖都有這樣的功能，平時要懂得如何操作，碰上狀況或預先啟用，可以讓搜救人員很快找到位置救人，楊在失聯時疑手機未開機或沒打開GPS功能，救難隊因此無法取得他手機最新的位置座標，致搜救不易！

多天來，參與此次搜救任務的共有22個機關團體：桃園消防局義消、山域義消、桃園市政府警察局、當地山青、農委會林務局、桃園迅雷救援協會、桃園吉普車救援協會、台灣樂山協會、台中市三棲救難協會、台南市政府消防局、山地義勇警察人員、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、台灣磐石救難隊、中華民國國軍(特戰指揮部、特訓中心)、中華民國山難救助協會台北市支會、中華民國山難救助協會北區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、林口登山隊、台北fun登山隊、台北市士林區體育會山岳委員會、台南青山登山會等，全力加入搜救工作。

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關鍵字：南插天山,登山意外,桃園消防局

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