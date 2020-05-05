桃市議員余信憲關心擴大紓困申請　鄭文燦：「三從」原則辦理

▲市議員余信憲關心擴大紓困如何申請。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員余信憲5日於市政總質詢指出，中央實施擴大紓困方案，許多民眾搞不清楚如何申請？致2天來，地方里長、議員及各區公所電話被打爆了！因此建議，市府社會局成立專責單位協助民眾申請紓困補助。市長鄭文燦表示，將要求社會局督導各公所社會課，以從寬、從速、從簡等原則辦理。

鄭文燦說，自5月6日起，各區公所開放受理擴大紓困方案，採書面審查機制，針對沒有勞保但有工作事實的民眾，只要家戶所得符合申請標準，即可領取1萬元之紓困補助。而針對余信憲議員建議社會局成立專責單位協助民眾申請紓困補助，鄭文燦說，目前相關申請業務仍由公所社會課負責。

假如社會課窗口人力不夠，公所間可以互相調配、支援；此外，考量中央提供多種紓困方案，民眾可能不清楚自己適用什麼方案，他也請公務同仁耐心為民眾解惑，為民眾尋找出適合的紓困補助方案，尤其這段期間，可預期申請民眾將大幅增加，希望同仁多給予耐心協助。

▲余信憲建議市府社會局成立專責單位協助民眾申請紓困補助。（圖／翻攝自網路）

社會局長鄭貴華表示，她能理解部分民眾因擔心生計受到影響，出現情緒焦慮等情形，如果同仁在傳達資訊過程中，讓民眾感覺不舒服，她也向民眾表達歉意。

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