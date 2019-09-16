國道42.3公里9車連環撞7輕重傷　北上車流綿延5公里塞爆

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假過後上班第一天，國道北上42.3公里處、林口交流道附近路段，16日清晨7時16分，發生9台車輛連環車禍，其中1台為大貨車翻覆，其餘皆為轎車，9台車輛互撞力極大，幾成廢鐵！桃園警消火速趕往救援，將現場2名重傷、5名輕傷傷者，分送林口長庚、榮民醫院醫院救治，事故原因調查中。

▲國道北上42.3公里處，9車連環撞幾成廢鐵。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

桃園警消指出，該起連環車禍發生在7時16分，國道北上42.3公里處、林口交流道附近路段，由於該路段平日車流量大，且發生時間正好是秋節連假後，民眾北上的上班尖峰時段，造成交通嚴重大壅塞，約5公里長的北上車輛，困在車陣中，動彈不得！

消防局獲報事故後，陸續出動消防車4輛、救護車5輛，消防人員20名前往搶救，車禍現場是9輛車輛的連環追撞事故，撞擊力大造成多輛車輛翻覆、車身及車頭全毀，四處散落的車體碎片佔去了多個車道，經確認無人受困後，趕緊將現場7名輕重傷者分別送至林口長庚、榮民醫院救治。

警方指出，送林口長庚醫院救治的5人分別為：47歲林男、62歲鄭女、34歲鄭男、45歲余女、33歲林男；榮民醫院救治的2人為：28歲林男、20歲陳男，7人皆意識清楚。