再度後送武漢專機就醫需求任務　桃園建立防疫處置典範

▲桃園消防局再度出任務，達成後送武漢專機就醫需求使命。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第二批武漢專機於10日深夜返抵國門，桃園市因位處國門之都，市府接受中央指示，擔任後送武漢包機就醫需求乘客任務；新聞處長詹賀舜11日於市政會議表示，消防局除規劃相關勤務執勤細節，派出最優秀的中、高級救護員，並召開勤前教育會議，共出動13車次、26人次，再次完成使命，累積經驗值，相信將建立防疫處置典範。

▲桃園消防局再度出任務，後送武漢專機就醫需求使命。（圖／市府提供）



新聞處長詹賀舜表示，在桃園市收到中央指示，擔任後送第二批武漢專機就醫需求乘客任務後，消防局隨即規劃相關勤務執勤細節；在防護部分，此次出勤同仁皆依標準作業流程進行，並以最高標準防護，各配有N95口罩、連身型防護衣、鞋套、護目鏡及手套等裝備，日前後送鑽石公主號專機乘客任務，也是同樣的規格。

▲▼消防局進行相關勤務執勤細節勤前教育。（圖／市府提供）

詹賀舜說，市府消防局在新冠肺炎發生迄今，謹慎執行每一件疑似或確診病例的救護案件，日前更曾協助鑽石公主號專機勤務。為防堵疫情蔓延至各社區，消防局也在桃園北區及南區分別參與社區自主防疫演練，加強防疫人員訓練，提昇社區的自主防疫能力及協助公部門的防疫作為，確保市民安全。



此外，後送武漢專機國人任務，交通動線與安全維護也不能輕忽，市府警察局在接獲指示後，也提早規劃交通動線與導引護送，同樣於當天下午完成整備待命，全力完成周邊協勤任務。

►我沒有遲到，是時間遲到了！