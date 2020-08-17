王世堅挺賴品妤　嗆爆柯文哲：不演了！褲子濕了回家找爸媽

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員吳益政掛民眾黨戰袍出征高雄市長補選失利，僅獲3萬多票，而身兼黨主席的台北市長柯文哲未配同現身敗選記者會，遭民進黨立委賴品妤批評「刻薄寡恩」，雙方透過媒體隔空互嗆。對此，台北市議員王世堅17日受訪時也酸柯文哲，不講清楚為何不謝票，現在不演了，「褲子濕了回家講給爸爸媽媽聽。」

王世堅批評柯文哲，現在現在自認是神就對了，「神壇上誰都不能批評你」，賴品妤只不過初生之犢，柯文哲不說清楚為什麼不陪吳益政出來承認敗選謝票，然後身邊的人解釋是褲子濕了跑掉，「那你過去雙塔騎來騎去，那你不是一天褲子濕三次，過去濕褲子沒事，現在濕褲子就跑回家哭給爸媽聽，荒唐啦！他不演了啦！也不想再穿濕褲子了啦！」

對於民眾黨高雄初選失利的最大戰犯，王世堅直指柯文哲、蔡壁如的問題最大，這兩個人是「哥倆好、一對寶」，他們幾乎是同一人，柯文哲當市長，蔡壁如是地下市長，柯文哲罷黜百官獨尊壁如，可見兩人依賴之深厚，「所以有柯就有蔡，有蔡就有柯，他們是一體兩面。」

另外對於陳佩琪在臉書聲援柯文哲，王世堅表示，希望他們夫妻兩人「適可而止、夠了」，他們已經套好招，自己的家務事在家裡說就好，不要出來演這齣戲給市民看，大家都不買單了，以這個方式當苦肉計，久而久之被市民看穿，民眾黨支持度下滑，柯文哲支持度聲量也下滑，「沒人甩柯文哲了啦！」